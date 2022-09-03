Muharrem İnce'nin sözlerini kaldıramadı... 'Mangır' Merdan hakaret yağdırdı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, PKK seviciliğiyle bilinen TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük bir kavganın fitilini ateşledi.

"Nerede sende o yürek?"

İnce, Yanardağ'ın CHP ve İyi Parti'den para aldığını iddia etmiş, ardından Memleket Partisi, TELE 1'in önünde Yanardağ'ı protesto etmişti. Sosyal medya hesaplarından ve televizyondan devam eden tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

Muharrem İnce, Twitter hesabından Merdan Yanardağ'a yönelik yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

"Belediye beslemesi, yalancı Mangır Merdan iftiralarına bir yenisini eklemiş. Seçimden sonra mal varlığımda Yalova ve Bursa’da 3 azalma, Muğla’da 1 artış var. Her şey açık, şeffaf. Hodri Meydan! Belediye işini de benim mal varlığımı da TV’de tartışalım. Nerede sende o yürek!"

"Audi" göndermesi

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ ise, İnce'ye yanıt olarak şu ifadeleri kullandı: "Hadi oradan Sarayın soytarısı. Muhbir.. O Muğla'daki mal varlığı artışı nedir söyle bakalım? Kıvırma. A-8 Audi filan.. Senin bu halka ihanet etmene, yüzüstü bırakmana ve dolandırmana bir kez daha izin vermeyeceğiz."