Muharrem İnce'nin sağa 'şirin' görünme çabası

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün evinin kapılarını İngiliz BBC'ye açtı.

"AYETEL KÜRSİ’Yİ EN ÇABUK BEN EZBERLEDİM"

Verdiği röportajda kendisinden bahseden İnce, "Ben muhafazakar bir ailenin devrimci bir çocuğuyum. İlkokul 4‘te Ayetel Kürsi’yi en çabuk ben ezberledim. Çocukluğumda Kuran kursuna gittim. Rahmetli dedem beni hafız yapmak isterdi. Kurban bayramında iki defa babama yardım etmek için ahıra girdim." dedi.

İnce ayrıca, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıktığı için HDP tabanından oy alabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyor. İnce, "Benim bu millete karşı sorumluluklarım var asla yalan söylemeyeceğim, kandırmayacağım hatta kandırılmayacağım. Dokunulmazlıklar konusunda o gün ne düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum." dedi.