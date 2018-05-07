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Muharrem İnce'nin sağa 'şirin' görünme çabası

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklandıktan sonra ilk işi cuma namazına gitmek olan CHP'nin aşırıl sol isimlerinden Muharrem İnce'nin, sağa sempatik görünme çabaları devam ediyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:28
Muharrem İnce'nin sağa 'şirin' görünme çabası

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün evinin kapılarını İngiliz BBC'ye açtı.

"AYETEL  KÜRSİ’Yİ EN ÇABUK BEN EZBERLEDİM"

Verdiği röportajda kendisinden bahseden İnce, "Ben muhafazakar bir ailenin devrimci bir çocuğuyum. İlkokul 4‘te Ayetel  Kürsi’yi en çabuk ben ezberledim. Çocukluğumda Kuran kursuna gittim. Rahmetli dedem beni hafız yapmak isterdi. Kurban bayramında iki defa babama yardım etmek için ahıra girdim." dedi.

İnce ayrıca, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıktığı için HDP tabanından oy alabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyor. İnce, "Benim bu millete karşı sorumluluklarım var asla yalan söylemeyeceğim, kandırmayacağım hatta kandırılmayacağım. Dokunulmazlıklar konusunda o gün ne düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum." dedi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:28
  1. Muharrem İnce
  2. CHP

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