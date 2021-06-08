Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden Halk TV, KRT TV ve TELE 1'e tepki: Bu normal mi?

CHP'nin 25 ve 26’ncı dönem Eskişehir milletvekilliğini yapan ve parti meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, geçtiğimiz ay sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

5 Mayıs'ta CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Usluer, "Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" demişti.

Prof. Dr. Gaye Usluer

Kendisi gibi CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin yanında siyasi hayatına devam edeceğini açıklayan Usluer, Twitter hesabından trol medyanın başını çeken Halk TV, KRT TV, TELE 1 TV'ye tepki gösterdi.

Kendilerine söz hakkı verilmediğini belirten eski vekil, "Tüm muhalefet partilerini (DEVA, Gelecek Partileri dahil) ekrana çıkartıyor, Memleket Partisi'ni davet etmiyorsanız bunu normal olarak mı değerlendireceğiz?" ifadelerini kullandı.

Usluer sözlerini, "Bundan sonra kimse, hiçbir kanal için 'YANDAŞ' demesin" diyerek noktaladı.