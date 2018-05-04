Muharrem İnce'nin adaylığı Sinan Oğan'ı mest etti

MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan CHP’nin Muharrem İnce kararını değerlendirerek Kemal Kılıçdaroğlu’nu tebrik etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye ilişkin Sinan Oğan sosyal medya hesabı üzerinden "Kendisine parti içi mücadelede rakip olduğu halde Muharrem İnce'yi “hain” ilan etmeyip ve yine büyük bir olgunluk göstererek Cumhurbaşkanı adayı gösteren Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Memlekete demokrasi gelecekse bu önce partilere gelerek olur..." yorumunda bulundu.