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Gündem Muharrem İnce'den Meral Akşener'e soğuk duş! Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı
Gündem

Muharrem İnce'den Meral Akşener'e soğuk duş! Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı

Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'den istifa eden emekli albay Ali Türkşen, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 19:11:00 -
Muharrem İnce'den Meral Akşener'e soğuk duş! Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı

CHP'li Muharrem İnce, bugün Yalova'nın kırsal Elmacık Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Bir dönem İYİ Parti'de siyaset yapan emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, bu toplantıyla Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katıldı. Türkşen ayrıca Muharrem İnce ile de fotoğraf çektirdi.

İYİ Parti'den siyasete girmişti

İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yer alan emekli kurmay albay Ali Türkşen, Kocaeli'nden milletvekili adayı olmuştu. İkinci sıradan aday gösterilen Türkşen, bir süre sonra İYİ Parti'nin aktif çalışmalarına katılamayacağını açıkladı.

Sonrasında Türkşen, İYİ Parti'den tamamen istifa ettiğini açıklayarak, parti yönetimine ağır eleştirilerde bulunmuştu.

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