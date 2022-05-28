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Siyaset Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiasına eleştiri
Siyaset

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiasına eleştiri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin kaçacağına yönelik iddiasını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 23:58:00 -
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiasına eleştiri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçacağına yönelik açıklamasını eleştirdi.

Memleketi Yalova’ya gelen İnce, Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türk siyasetinde son dönemlerde bir tiyatro oynandığını ifade eden İnce, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçacağına yönelik açıklamasını eleştirdi. Muhalefetin iddiasını değerlendiren İnce, “Bunlar kaçacaklar dediğinizde bu kime yarar, birincisi Erdoğan’a yarar. Neden, tabanını kenetlersiniz. İkincisi size yarar. Kendi tabanınızı kenetlerseniz. Yani alan razı, veren razı.” diye konuştu.

İnce, muhalefetin politikasının iktidarı güçlendirdiğini ve bunun bir parçası olmayacaklarını belirterek, “Bu tam iktidarın tabanını kenetlemeye yarıyor, onları kenetliyor, ayırmıyor. Kendi tabanını da sağlamlaştırıyor.” dedi.

Açıklamanın ardından İnce, evinin bahçesindeki ağaçtan gazetecilere erik ikramında bulundu.

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