Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nu şoke edecek paylaşım
Memleket Partisi Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu isim vermeden yerden yere vurdu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Montaj' göndermesindede bulundu.
İnce: Bu işlerin kazananı olmaz
İnce paylaşımında, ''Siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır/yapılmalıdır. Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz.'' ifadelerini kullandı.
İnce dün yaptığı paylaşımda, 6'lı masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği iddialarını yalanlamıştı.
Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO
6'lı masaya muhalif olanı hedef tahtasına koyuyorlar! Fatih Portakal'dan Sinan Oğan'a Muharrem İnce benzetmesi
Siyaset
Muharrem İnce'ye operasyon çekmişlerdi! 'Ankara Kuşu'nun karısı çıkan Fatma Yavuz kumpasçı kocası için adalet dilendi