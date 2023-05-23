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Siyaset Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nu şoke edecek paylaşım
Siyaset

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nu şoke edecek paylaşım

Yeniakit Publisher
2023-05-23 21:38:00 -
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nu şoke edecek paylaşım

Memleket Partisi Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu isim vermeden yerden yere vurdu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Montaj' göndermesindede bulundu.

İnce: Bu işlerin kazananı olmaz

İnce paylaşımında, ''Siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır/yapılmalıdır. Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz.'' ifadelerini kullandı.

İnce dün yaptığı paylaşımda, 6'lı masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği iddialarını yalanlamıştı.

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