Geride kalan 2023 seçimlerinin en çok tartışılan isimlerinden biri de CHP'den ayrılarak kurduğu Memleket Partisi ile seçime giren Muharrem İnce oldu.

İnce, hem CHP'den kopan bir parti olarak seçime girdi hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayı olarak adaylığını açıkladı.

Büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen İnce, büyük bir linç kampanyasının hedefi oldu.

Sosyal medyada başlatılan komplo operasyonu ile adeta siyasi suikaste uğradı.

Tüm yaşananların ardından adaylıktan çekilen İnce sessizliğini bozdu.

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CHP'de yaşanan siyasi kriz gündemdeyken Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan İnce, gelişmeleri değerlendirdi.

"Çipras kadar olamayacak mıyız?"

Saymaz, İnce'ye değişim çağrılarına karşı Kılıçdaroğlu'nun kulaklarını tıkamasını hatırlatarak, kendisinin aynı konumda olsa ne yapacağını sordu.

Yunanistan'da seçimi kaybeden muhalif lider Aleksis Çipras'ın istifa etmesini hatırlatan Muharrem İnce, “O akşam istifa ederdim. Çipras kadar olamayacağız mı yani?" yanıtını verdi.

İnce'ye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı değişim kampanyası başlatması da soruldu.

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme: Çipras kadar olamadı.

"Atatürk gelse kurultayda kazanamaz"

İnce, bu kez de Atatürk örneği verdi.

İmamoğlu'nun kurultayda kazanma şansını İnce şu ifade ile yorumladı:

“Atatürk gelse kurultay şansı zor olur. CHP, Türkiye'ye demokrasi vaat ediyor değil mi? Ülkeye demokrasi vaat ederken, partinde demokrasi olmaması çelişkidir."