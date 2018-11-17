Muharrem İnce'den İstanbul için anket!

Milliyet gazetesinden Tunca Bengin CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile konuştu. İnce İstanbul için anket yaptırdığını açıkladı.

Bengin'in köşesine taşıdığı ayrıntılara göre "Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasındaki kurultay restleşmesi nedeniyle genel merkez kanadı İnce’nin adaylığına sıcak bakmıyor, “İnce’nin toplumdaki birleştirici gücünü kaybettiğini” iddia ediyor. İnce kanadı ise Muharrem İnce isminin yapılan tüm anketlerde birinci çıktığını savunarak, “Toplumdaki gücünü kaybetti” eleştirilerine tepki gösteriyor. Yani İnce’ye adaylık yolu açılabilir de, kapanabilir de..."

'Kılıçdaroğlu'na sunacağım'

İstanbul için pek çok kişinin anket yaptırdığını, kendisinin de anket yaptırdığını söyleyen İnce, 'Onu da Genel Başkan’a sunacağım' dedi.