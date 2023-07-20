Muharrem İnce'den ihanet toplantısı yorumu!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ihanet toplantısına ilişkin değerlendirmesini Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal aktardı.
TV 100 canlı yayınında konuşan Özkal, "Sayın İnce’yle telefonda konuştum. Kendisi bana ‘2014 yılında Kılıçdaroğlu’nun odasına gidip aday olacağımı söyledim ve Grup Başkanvekilliğinden istifa ettim, olması gereken budur. Bunun dışındaki bir davranış doğru değildir.' dedi." ifadelerini kullandı.
Özkal, İnce'nin şöyle konuştuğunu söyledi:
Özellikle Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilinin o toplantıda olması CHP’nin kültürüne aykırıdır ve Kılıçdaroğlu’na saygısızlıktır.
Gündem
Muharrem İnce'nin Merdan Yanardağ sözleri yeniden gündemde! Harbiden PKK'lı bu
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme: Çipras kadar olamadı