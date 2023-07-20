  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap uzmanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna ilişkin dikkat çeken yorum

Ne altın ne dolar ne euro ne de gümüş! Parasını oraya yatıranlar köşeye döndü, gram altın filan hikaye...

Belediye anonsunu duyanlar şok geçirdi: Bulduk! DNA testi yaptırmak isteyenler başvursun

Ukrayna'nın o sözleri gündeme oturdu! Büyük şok eden gelişme, planı ortaya çıktı: Daha fazla uçak almak istiyor

Yer: Kastamonu! Ezanın ardından gökyüzünde ortaya çıktı

Haşdi Şabi milisinden yeni provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i ayaklarının altına alarak ezdi

İran'dan Türkiye ve kardeş ülkeye karşı çok büyük alçaklık! Gizlice verdikleri ortaya çıktı

Haluk Bayraktar, TB2 SİHA ile Akıncı TİHA arasındaki farkı açıkladı! Duyanlar bir anlık şok geçirebilir

Bu kadarını hayvan yapmaz! Çarşaflı kadınlara karşı skandal hareket

Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar
Siyaset Muharrem İnce'den ihanet toplantısı yorumu!
Siyaset

Muharrem İnce'den ihanet toplantısı yorumu!

Yeniakit Publisher
2023-07-20 23:28:00 - 2023-07-20 23:55:40
Muharrem İnce'den ihanet toplantısı yorumu!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ihanet toplantısına ilişkin değerlendirmesini Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal aktardı.

TV 100 canlı yayınında konuşan Özkal, "Sayın İnce’yle telefonda konuştum. Kendisi bana ‘2014 yılında Kılıçdaroğlu’nun odasına gidip aday olacağımı söyledim ve Grup Başkanvekilliğinden istifa ettim, olması gereken budur. Bunun dışındaki bir davranış doğru değildir.' dedi." ifadelerini kullandı.

Özkal, İnce'nin şöyle konuştuğunu söyledi:

Özellikle Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilinin o toplantıda olması CHP’nin kültürüne aykırıdır ve Kılıçdaroğlu’na saygısızlıktır.

Muharrem İnce'nin Merdan Yanardağ sözleri yeniden gündemde! Harbiden PKK'lı bu
Muharrem İnce'nin Merdan Yanardağ sözleri yeniden gündemde! Harbiden PKK'lı bu

Gündem

Muharrem İnce'nin Merdan Yanardağ sözleri yeniden gündemde! Harbiden PKK'lı bu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muharrem İnce'den flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Muharrem İnce'den flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Medya

Muharrem İnce'den flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme: Çipras kadar olamadı" target="_blank">
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme: Çipras kadar olamadı
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme: Çipras kadar olamadı

Gündem

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme: Çipras kadar olamadı

‘Gönlünüzden ne kopuyorsa atın kasaya’ Muharrem İnce fırsatı kaçırmadı
‘Gönlünüzden ne kopuyorsa atın kasaya’ Muharrem İnce fırsatı kaçırmadı

Siyaset

‘Gönlünüzden ne kopuyorsa atın kasaya’ Muharrem İnce fırsatı kaçırmadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23