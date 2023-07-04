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Medya Muharrem İnce'den flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Muharrem İnce'den flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-07-04 10:51:00 -
Muharrem İnce'den flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, deprem bölgelerini ziyaret ederek sahalara inmeye hazırlanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP içinde yaşanan gelişmeleri yakıdan takip ettiğini ve “değişim” konusunda yakın çevresine “Halk CHP'yi değiştirmeli. CHP, halkın kendisine mecbur olduğunu düşünüyor, gerçek böyle değil” diye konuştuğunu aktardı.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, deprem bölgelerini ziyaret ederek sahalara inmeye hazırlanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP içinde yaşanan gelişmeleri yakıdan takip ettiğini ve “değişim” konusunda yakın çevresine “Halk CHP'yi değiştirmeli. CHP, halkın kendisine mecbur olduğunu düşünüyor, gerçek böyle değil” diye konuştuğunu aktardı.

Muharrem İnce’nin kurgu kasetlerin ortaya atılmasından sonraki suskunluğu hakkında yakın çevresinin “İkinci iddianameyi bekleyin. Muharrem Başkan iddianame hazırlansın çok sert bir açıklama yapacak” dediğini aktaran Erkin, şunları kaydetti:

"Peki Muharrem İnce'nin iddialarıyla ilgili ikinci iddianamede ne var? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı ‘terör suçu’ üzerinden değerlendirdiği bilgisi var ve bu iddianame sonrasında İnce kamuoyu önüne çıkacak ve konuşacak."

 
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Yorumlar

Ahmet

O dediğin %25 için geçerli.Yoksa halk Chp dedin mi midesi bulanıyor.Bakmayin siz Reis düşmanlığında %47 oy almasına baybay tipin.

m.n.

Bunun da Ekrem'den bir farkı yok. Varsa yoksa koltuk sevdası. Sadece zırıltısı başka.
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