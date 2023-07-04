Muharrem İnce'den flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, deprem bölgelerini ziyaret ederek sahalara inmeye hazırlanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP içinde yaşanan gelişmeleri yakıdan takip ettiğini ve “değişim” konusunda yakın çevresine “Halk CHP'yi değiştirmeli. CHP, halkın kendisine mecbur olduğunu düşünüyor, gerçek böyle değil” diye konuştuğunu aktardı.

Muharrem İnce’nin kurgu kasetlerin ortaya atılmasından sonraki suskunluğu hakkında yakın çevresinin “İkinci iddianameyi bekleyin. Muharrem Başkan iddianame hazırlansın çok sert bir açıklama yapacak” dediğini aktaran Erkin, şunları kaydetti:

"Peki Muharrem İnce'nin iddialarıyla ilgili ikinci iddianamede ne var? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı ‘terör suçu’ üzerinden değerlendirdiği bilgisi var ve bu iddianame sonrasında İnce kamuoyu önüne çıkacak ve konuşacak."



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