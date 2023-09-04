Muharrem İnce'den flaş CHP kararı! Herkes şaşkın

2018'deki seçimde Recep Tayyip Erdoğan karşısında cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildiği CHP'den çeşitli eleştirilerle ayrılarak 2021'de Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, T24 yazarı Cansu Çamlıbel'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İnce, gazetecinin "Bahsettiğiniz türde bir değişim olursa dönebilirsiniz yani?" şeklindeki sorusuna "Neden olmasın? O zaman orası Memleket Partisi'ne benzer zaten. Ben niye ayrılayım oradan?" yanıtını verdi ve partideki arkadaşlarının da kendisiyle birlikte geleceğini savundu. İnce, "CHP’de gerçek bir dönüşüm olursa CHP, Memleket Partisi olmuş olur. Genel Başkanı üyeler seçiyor, cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. Partide demokrasi var. Niye gelmesinler? O zaman gerek yok ki yeni bir parti kurmaya" dedi.

'Neden geri dönüş olmasın?'

İnce, "Tüzüğün değiştiği ve üyelerin karar süreçlerinde etkili olduğu bir CHP senaryosu sizin için 'CHP’ye dönüş senaryosu' olabilir mi" sorusuna şöyle cevap verdi:

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"Ülkenin siyasetini CHP içindeki çekişmelere hapsedersek bir yere varamayız. "Ülkemiz için ne yapmalı?" sorusunun cevabını iyi niyetli herkesle aramaya çalışacağız. "Ülkede ne olursa benim için en iyisi olur?"un cevabını değil "Ülke için neyin en iyi olduğu?"nun cevabını arayacağız. Bu arayışın sonunda siyasetten çekilmem gerektiğini görürsem çekilirim ya da aklınıza gelen herhangi başka bir fedakârlık için tereddüt etmem."

- CHP’de bahsettiğiniz türde bir değişim olursa dönebilirsiniz yani…

Neden olmasın? O zaman orası Memleket Partisi'ne benzer zaten. Ben niye ayrılayım oradan?

- O tür bir senaryoda Memleket Partisi’ndeki sizinle beraber yola çıkmış arkadaşlarınız da CHP’ye gelir mi?

Memleket Partisi ülkenin en demokrat partisidir. Her türlü kararı üyelerine sorar kurullarında kararlarını alır. Türkiye’deki bir gazeteci olduğunuz için sorunuzu yadırgamıyorum çünkü siz de herkes gibi parti genel başkanlarının tek başlarına partileri adına her türlü kararı almalarını doğal karşılıyorsunuz. CHP’de gerçek bir dönüşüm olursa CHP, Memleket Partisi olmuş olur. Genel Başkanı üyeler seçiyor, cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. Partide demokrasi var. Niye gelmesinler? O zaman gerek yok ki yeni bir parti kurmaya.