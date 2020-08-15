  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Muharrem İnce'den Biden'a tepki: Sizin işiniz değil

Muharrem İnce, ABD'de Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye için sözde hükümet değişikliğiyle ilgili skandal sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 21:52:00 -
Muharrem İnce'den Biden'a tepki: Sizin işiniz değil

ABD'de Başkan Donald Trump'ın en büyük rakibi olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, seçim süreciyle ilgili yaptığı küstah açıklamada Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini söyleyerek, Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamaları gerektiğini savundu. Muhalefeti desteklediklerini açıkça göstermeleri gerektiğini bu şekilde Erdoğan'ı devireceklerini ileri süren Biden, muhalefetle doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamaları gerektiğini söyledi.

Muharrem İnce'den tepki

Joe Biden'ın hadsiz sözlerine büyük tepki yağarken, bir çıkış da yeni parti kuracağı iddiaları konuşulan Muharrem İnce'den geldi.

Muharrem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İngilizce ve Türkçe paylaşım yaparak Joe Biden'ı etiketledi.

"Türkiye'de hükümet değiştirmek sizin işiniz değil"

İnce, paylaşımında "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyadan dikkat çeken yorumlar

Muhalefetin Biden'a ne tepki vereceği merakla beklenirken sosyal medyadan ise dikkat çeken yorumlar geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bizler her 'dış güçler' dediğimizde, 'kim bu dış güçler?' diyenler, ABD’nin Başkan Adayı Joe Biden’ın bu konuşmasını iyi dinlesin." ifadelerini kullanırken bir diğer kullanıcı ise, bu sözleri işiten ve 'ben bu toprakların evladym' diyen bir kimsenin bu açıklamanın ardından Erdoğan’ın karışında yer alması halinde, göz göre göre ülkesine rağmen Amerika’yı tercih etmiş olacağını belirtti.

Joe Biden'dan skandal Türkiye çıkışı!
Joe Biden'dan skandal Türkiye çıkışı!

Dünya

Joe Biden'dan skandal Türkiye çıkışı!

Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat
Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat

Gündem

Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Joe Biden'a sert tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Joe Biden'a sert tepki

Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Joe Biden'a sert tepki

Joe Biden'a 'Yıldırım' çarptı: 15 Temmuz'un arkasındakiler ortaya çıktı
Joe Biden'a 'Yıldırım' çarptı: 15 Temmuz'un arkasındakiler ortaya çıktı

Siyaset

Joe Biden'a 'Yıldırım' çarptı: 15 Temmuz'un arkasındakiler ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için dikkat! Mühim uyarı
Ekonomi

Altın için dikkat! Mühim uyarı

Pandemi nedeniyle altın fiyatlarının yükselmesinin ardından kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusu..
Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...
Gündem

Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...

Şevki Yılmaz, “Hatasız dost arayan dostsuz kalır!” başlıklı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekerek, son günlerde yaşanan tartışmala..
Gülen ölüyor mu? İngiliz Economist bombayı patlattı
Dünya

Gülen ölüyor mu? İngiliz Economist bombayı patlattı

İngiliz menşeli Economist dergisinde yer alan analizde, teröristbaşı Fetullah Gülen’in yaşlı ve sağlık durumunun kötü olduğu belirtildi. Ana..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı