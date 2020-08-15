Muharrem İnce'den Biden'a tepki: Sizin işiniz değil

ABD'de Başkan Donald Trump'ın en büyük rakibi olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, seçim süreciyle ilgili yaptığı küstah açıklamada Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini söyleyerek, Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamaları gerektiğini savundu. Muhalefeti desteklediklerini açıkça göstermeleri gerektiğini bu şekilde Erdoğan'ı devireceklerini ileri süren Biden, muhalefetle doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamaları gerektiğini söyledi.

Muharrem İnce'den tepki

Joe Biden'ın hadsiz sözlerine büyük tepki yağarken, bir çıkış da yeni parti kuracağı iddiaları konuşulan Muharrem İnce'den geldi.

Muharrem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İngilizce ve Türkçe paylaşım yaparak Joe Biden'ı etiketledi.

"Türkiye'de hükümet değiştirmek sizin işiniz değil"

İnce, paylaşımında "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyadan dikkat çeken yorumlar

Muhalefetin Biden'a ne tepki vereceği merakla beklenirken sosyal medyadan ise dikkat çeken yorumlar geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bizler her 'dış güçler' dediğimizde, 'kim bu dış güçler?' diyenler, ABD’nin Başkan Adayı Joe Biden’ın bu konuşmasını iyi dinlesin." ifadelerini kullanırken bir diğer kullanıcı ise, bu sözleri işiten ve 'ben bu toprakların evladym' diyen bir kimsenin bu açıklamanın ardından Erdoğan’ın karışında yer alması halinde, göz göre göre ülkesine rağmen Amerika’yı tercih etmiş olacağını belirtti.