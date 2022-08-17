  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Muharrem İnce'den "Adam kazandı" açıklaması: 20 yıldır kaybediyordu sanki
Siyaset

Muharrem İnce'den "Adam kazandı" açıklaması: 20 yıldır kaybediyordu sanki

Seçim gecesi ortadan kaybolduğu yönündeki iddialar hakkında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye çok sert sözlerle yüklendi. Seçim gecesi halen CHP'de görev almaya devam eden isimlerle beraber olduğunu söyleyen İnce, gazeteci İsmail Küçükkaya'ya yazdığı "Adam kazandı" mesajına ilişkin "Adam 20 yıldır kaybediyordu sanki. 20 seçim kaybetmişler, adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 16:17:00 -
Muharrem İnce'den "Adam kazandı" açıklaması: 20 yıldır kaybediyordu sanki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 2018 yılında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim gecesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

O gece CHP'li isimlerle birlikteydim

İnce, seçim gecesi ortadan kaybolduğu iddiaları üzerine o gece halen CHP'de görev almaya devam eden isimlerden Engin Altay, Yaşar Tüzün, Tanju Özcan ve Hasan Akgün ile birlikte yaklaşık 50- 60 kişi beraber olduklarını belirtti.

"Adam 20 yıldır kaybediyordu sanki"

Muharrem İnce, seçim gecesi gazeteci İsmail Küçükkaya'ya yazdığı "Adam kazandı" mesajına yönelik "Adam 20 yıldır kaybediyordu sanki! 20 seçim kaybetmişler, adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bir kanala ayda 600 bin TL veriyorlar"

Bir gazetecinin "Bazı gazetecilerin muhalefetteki partilerden maaş aldığını söylediniz. İsimleri ve belediyeleri açıklayacak mısınız?" sorusu üzerine ise İnce, "Maaş aldıklarını hepimiz biliyoruz. Canlı yayınlarını veriyoruz, bunun karşılığında ücret alıyoruz diyorlar. Tarifesi var. Bir tane belediyeyi açıkladım, hemen hemen hepsi yatırıyor. Genel merkezleri de yatırıyor. Hatta bir kanala ayda 600 bin Türk lirası veriyorlar" dedi.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

HEP KAYBEDECEKLER İNŞALLAH ZİLLET İTTİFAKI.

Yenilmişte yenilmiş

Sonra her gün cumaya giden muharrem gelmiş, onuda yenmiş.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23