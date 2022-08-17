Muharrem İnce'den "Adam kazandı" açıklaması: 20 yıldır kaybediyordu sanki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 2018 yılında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim gecesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

O gece CHP'li isimlerle birlikteydim

İnce, seçim gecesi ortadan kaybolduğu iddiaları üzerine o gece halen CHP'de görev almaya devam eden isimlerden Engin Altay, Yaşar Tüzün, Tanju Özcan ve Hasan Akgün ile birlikte yaklaşık 50- 60 kişi beraber olduklarını belirtti.

"Adam 20 yıldır kaybediyordu sanki"

Muharrem İnce, seçim gecesi gazeteci İsmail Küçükkaya'ya yazdığı "Adam kazandı" mesajına yönelik "Adam 20 yıldır kaybediyordu sanki! 20 seçim kaybetmişler, adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bir kanala ayda 600 bin TL veriyorlar"

Bir gazetecinin "Bazı gazetecilerin muhalefetteki partilerden maaş aldığını söylediniz. İsimleri ve belediyeleri açıklayacak mısınız?" sorusu üzerine ise İnce, "Maaş aldıklarını hepimiz biliyoruz. Canlı yayınlarını veriyoruz, bunun karşılığında ücret alıyoruz diyorlar. Tarifesi var. Bir tane belediyeyi açıkladım, hemen hemen hepsi yatırıyor. Genel merkezleri de yatırıyor. Hatta bir kanala ayda 600 bin Türk lirası veriyorlar" dedi.