Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün ardından CHP'de Deniz Baykal hareketliliği

Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP'de sular durulmuyor.

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün yeni parti çalışmaları sonrası CHP'de 3 milletvekili de açıktan kazan kaldırdı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken gazeteci Murat Kelkitlioğlu, olay bir iddiada bulundu.

"Baykal geri dönüyor!"

İşte Kelkitlioğlu'nun yazısından konuyla ilgili o ifadeler:

Önce Muharrem İnce, ardından Mustafa Sarıgül şimdi de 3 milletvekili… Rahatsızlar ve kızgınlar… CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel…

Diyorlar ki; "CHP eski ayarlarına geri dönsün", "Kılıçdaroğlu’nun yeni dostlarıyla yürümek istemiyoruz", "Atatürk’e Atatürk demeyenlerin varlığından rahatsızız"…

Bu rahatsızlıklarını bir mektup yazarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na ilettiler… Kılıçdaroğlu’nun kurmayları devreye girdi ve bu milletvekilleri ile görüştü. Her ne kadar 'sorun çözüldü' izlenimi verseler de sıkıntının sürdüğünü söyleyebilirim… Hatta bu isimlerin, önümüzdeki günlerde yeni oluşumdan çıkarak parti kimliğine bürünecek Muharrem İnce ile hareket edeceği konuşuluyor…

CHP’deki hareketlilik sadece bunlarla sınırlı değil…

Son aldığım bilgiye göre; Baykal geri dönüyor!..

CHP’den dışlanmış birçok önemli ismin, bir süre önce başlattığı girişim ete kemiğe bürünmek üzere… Partinin efsane ismi Deniz Baykal’ı ikna çabalarının sonuç verdiği söyleniyor… Buna göre; önümüzdeki günlerde Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal önderliğindeki yeni oluşumun ilk adımı atılacak.

Anlayacağınız CHP’de son dönemde yaşanan hareketlilik giderek artacak…