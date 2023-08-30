Muharrem İnce, partisinin yerel seçim kararını açıkladı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Önümüzdeki yerel seçimlerde Memleket Partisi olarak yarışacağız. Bunun kararını aldık” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Parti Meclisi ve il başkanları ile önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin yapılan görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İnce, “Parti Meclisimizde, il başkanlarımızla önümüzdeki seçim sürecini değerlendirdik. Oy birliğiyle önümüzdeki yerel seçimlerde Memleket Partisi olarak yarışacağız. Bunun kararını aldık” dedi.

İKİ ADAYINI AÇIKLADI

İnce, partisinin Nazilli Belediye Başkanı adayının Ali Çetinkaya ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Mahir Bakan olduğunu açıkladı.

İTTİFAK ÇAĞRISI

Muharrem İnce muhalefet partilerine 'üyelik' üzerinden bir ittifak çağrısı da yaptı. İnce "Gelin ittifak kuralım. Bir genel başkanın herkese milletvekilliği dağıttığı değil, üyelerin söz sahibi olduğu bir ittifak kuralım. Tüzükle yapalım bunu. Bunu yaparsak 400 bin dolara vatandaşlık sattırmayız. Otoriterleşen tek adam rejminden kurtulmanın yolu önce partilerde demokrasidir. CHP, İYİ Parti, Millet İttifakı ve dışarıda kalanlara, Zafer Partisi'ne sesleniyorum. Gelin üyelerin söz sahibi olduğu, genel başkanların diktatör olmadığı bir ittifak kuralım. Gelin Türkiye'nin önünü açalım" ifadelerini kullandı.

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