Muharrem İnce lafı dolandırmadı! 'Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa CHP'yi...'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında "Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa CHP’yi destekledi. Kılıçdaroğlu Ukrayna'dan yana tavır koymamızı söyledi. ABD’ye neden göz kırpıyorsun? Bırak devleti yönetenler, denge politikasını yürütsünler." şeklinde konuştu.

tv100'de Erdoğan Aktaş'ın sorularını cevaplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce, CHP'nin başını çektiği muhalefetin vatandaşlara güven vermediğini belirterek "Parti başkanları yardımcı olacak 7 tane yardımcı. İki de belediye başkanı. Onların onayı olmadan cumhurbaşkanı hiçbir şey yapamayacak. Bu bir kere güven vermez insanlara, birincisi bu. İkincisi, söylemler çok kötüydü. HDP ile ilişkiler pervasızcaydı. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı çok fazlaydı, böyle bir şey olamazdı, imkansızdı, olmamalıydı." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR KAÇAK FETÖCÜ VARSA CHP'Yİ DESTEKLEDİ"

İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi söylemlerini eleştirerek "Siz de olsanız, ben de olsam kazanırdık ama bu söylemler olmayacaktı. Kılıçdaroğlu’nun söylemleri yanlıştı." dedi ve "Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa CHP’yi destekledi. Kılıçdaroğlu Ukrayna'dan yana tavır koymamızı söyledi. ABD’ye neden göz kırpıyorsun? Bırak devleti yönetenler, denge politikasını yürütsünler." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U KAYBEDECEKLER"

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa CHP’yi destekledi. Onlar bize çaktıkça prim yapacaklarını zannettiler. Bunlarla ilişki kurulmaz, bunlar terörist ‘Bunlarla ilişki kurmayın, yapmayın bunu’ dedik. Türkiye’nin denge politikasını doğru buluyorum, söylediklerimin arkasındayım. ABD’ye neden göz kırpıyorsun? Bırak devleti yönetenler, denge politikasını yürütsünler.

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