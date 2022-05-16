Muharrem İnce küplere bindi! ‘Hay Allah belanızı versin’

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den görüşme daveti aldığını söylemesi üzerine gelen eleştirilere yönelik açıklama yaptı.

Bizim TV'de katıldığı programda Şaban Sevinç'in sorularını yanıtlayan İnce, "Sayın Bahçeli telefonla aradı, 'En kısa sürede görüşelim' dedi ama randevulaşmadık. Kim randevu verirse hiç kimseyi ayırt etmeden gideceğimizi milletimizin önünde belirtmek isterim" ifadeleri nedeniyle çıkan haberleri eleştirdi.

İnce "24 saattir şaşkınlıkla izliyorum. Medyanın durumu içler acısı. Acıyorum bu medyaya. ‘Sayın Bahçeli telefon açtı, bir an önce görüşelim' diye manşetler attılar. Bunda ahlak yok, akıl yok, bilim yok, izan yok" ifadelerini kullandı.

Siyasilere mektup yazdığını ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan dönüş alması üzerine kendisiyle görüşme yaptığı belirten İnce, "Kim geri dönüş yaparsa, ‘Buyurun gelin kapımız size açık' derse gideceğim. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Seni dinlemek istiyorum' derse gideceğim. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener derse de gideceğim… Ben ülkenin sorunlarına çözüm üretmek istiyorum" dedi.

İnce, Bahçeli'yle görüşmesine gelen eleştirilere de "Sayın Bahçeli diğer siyasi parti genel başkanlarından daha fazla bir nezaket gösterdi. Buna teşekkür etmek gerekirken, ‘Bahçeli seni niye aradı, ne yapıyorsun, Cumhur İttifakı'na mı geçeceksin' diyorlar. Hay Allah belanızı versin. Başka bir şey demiyorum" diye tepki gösterdi.

Bahçeli ile görüşmesinin ayrıntılarına da değinen İnce, özellikle tarımla ilgili sorunları anlattığını aktararak, MHP liderinin ‘Ben de bir çiftçi çocuğum' dediğini, ‘Bu konu üzerine kafa yormanıza teşekkür ederim. Bayramdan sonra görüşelim. Bu konuyu dinlemek isterim” diye yanıt verdiğini söyledi. İnce, “Henüz randevu konusunda dönüş yapmadı” dedi.

İnce, “Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gündemde var mı?” sorusuna da "Buyurun gelin derlerse giderim” diye yanıt verdi.