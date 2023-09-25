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Gündem Muharrem İnce İYİ Parti’nin adayı mı olacak? Canlı yayında cevap geldi
Gündem

Muharrem İnce İYİ Parti’nin adayı mı olacak? Canlı yayında cevap geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-25 01:30:00 -

Muharrem İnce'ye, İYİ Parti'den aday gösterileceğine dair iddiaların ortaya atılmasını canlı yayında cevaplandıran Devlet Eski Bakanı Dr. Masum Türker, bizzat görüştüğünü ve böyle bir durumun olmadığını söyledi.

Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen, Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Devlet Eski Bakanı Dr. Masum Türker ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk oldu.

Dr. Masum Türker'in açıklamaları şöyle:

"Ben Muharrem İnce'ye adaylık iddialarını sordum. Dedim ki 'Sayın Mehmet Sevigen, Meral Akşener'in göstereceği sürpriz aday siz olabilirsiniz diye tahminde bulunmuş bir televizyon programında'. O da bana şu yanıtı verdi: 'Öyle bir konu yoktur. Saygılar."

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