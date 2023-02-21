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Gündem Muharrem İnce ile 28 Şubat'ın küfürbazından çirkin sözler! 'İmam gönderiyorlar'
Gündem

Muharrem İnce ile 28 Şubat'ın küfürbazından çirkin sözler! 'İmam gönderiyorlar'

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, depremzede vatandaşlara manevi destek vermek üzere bölgede çalışmalarını sürdüren din adamlarından rahatsızlığını anlattı. İnce 28 Şubatçı kafanın Türkiye'de hiçbir zaman yok olmayacağını gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 23:45:00 - 2023-02-22 00:40:40

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat'taki küfürlerinin hesabı sorulmayan ve önceki gün Diyanet'in yüce Kur'an'a dayandırdığı evlatlık edinme konusuna hadsizce küfrederek karşılık veren Fatih Altaylı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi konuk etti.

İnce programda, depremzede vatandaşlara manevi destek vermek üzere bölgede çalışmalarını sürdüren din adamlarını hedef aldı.

28 Şubat kafasının bu ülkede hiçbir zaman ölmeyeceğini ispatlayan İnce, kinini şöyle kustu:

Deprem bölgelerine imam gönderiyorlar. 2023 yılındayız. Beyaz zambaklar ülkesi olacakken Orta Doğu’nun çukuruna düşmeyelim. Bu zihniyeti yok etmemiz lazım.

28 Şubat'taki küfürlerinin hesabı sorulmayınca Kur'an'ın hükmüne de sövdü!
28 Şubat'taki küfürlerinin hesabı sorulmayınca Kur'an'ın hükmüne de sövdü!

Gündem

28 Şubat'taki küfürlerinin hesabı sorulmayınca Kur'an'ın hükmüne de sövdü!

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