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Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun PKK destekçisi HDP’lilere kayyım atanmasını eleştirip Diyarbakır’a gitmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı adaylığını kaptırma korkusu yaşayan Muharrem İnce de harekete geçiyor. İnce, terör iltisakı nedeniyle görevden alınan Ahmet Türk’ü ziyaret edecek.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:57
Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olan ve cezaevindeki HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce, Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Kayyım atama kararlarının hukuka aykırı ve siyasi olduğunu iddia ederek PKK bağlantılarını görmezden gelen İnce, görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü, 26 Ağustos’ta ziyaret edeceğini duyurdu.

Ayağına gidecek!

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletin iradesi ve seçim sonuçları yok sayılarak hukuka aykırı siyasi bir kararla görevden uzaklaştırılan seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Türk’ü 26.08.2019 tarihinde saat 14.30’da Mardin’de arkadaşlarımızla birlikte ziyaret edeceğiz” dedi.

İmamoğlu da destek verdi

CHP’li İBB Başkan Ekrem İmamoğlu da, İçişleri Bakanlığı’nın HDP’li belediyelere kayyım atamasına karşı çıkarak PKK iltisaklı isimlere destek verdi. Bir “düğün için” Diyarbakır’a giden İmamoğlu’nun, şehirdeyken HDP binasına da ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:57
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Ahmet Türk
  5. Muharrem İnce
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. ziyaret
  8. kayyım

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 30 dk önce
    Boşuna CHPKK, Demiyoruz Şerefsizler.
  • AkilAkil48 dk önce
    Siz hale anlamadiniz mi kayıp bir Muharrem vardı çok dan beri yoktugündemi değiştirmek istiyorama çok geçseni k.k seni harcadı gemi de bozuk para gib
  • İblisin çelmesine takılıp , ruhunu kaybedenler!İblisin çelmesine takılıp , ruhunu kaybedenler!1 sa önce
    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisi tarafından dımdızlak ortada bırakılan öğretmen eskisi Muharrem , İmamoğlun dan rol kapma yarışına girmiş! 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan eski milletvekili Muharrem , TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na adli yıl açılış töreniyle ilgili çağrıda bulunarak, “Kendisini seçenlere kulak vermeye davet ediyorum” diyor . Kendisi uyanık geçinen politikacılardan . Seçimi kaybedince aynı gece arazi olup; kendisine oy verenlerin karşısına çıkma ,açıklama yapma nezaketini bile gösteremeyen ,yüreksizsözde chp li!BU DA GENEL BAŞKANI GİBİ.KENDİSİNİ DOĞRU DÜRÜST TEMSİL EDEMEZ.!SADECE BAŞKALARINA AKIL VERİR. GENEL BAŞKANI İSTANBUL DAOY BİLE KULLANMAMIŞTI! YOBAZ CHP, BU SÖZDE ATATÜRKÇÜLERİN PEŞİNDEN GİTMEYİ BİR MARİFET SAYMAYA DEVAM ETSİN.
  • Sahin.Sahin.1 sa önce
    Selzedelerin karsisinds iki eli cepte külhan beyi hdpkk karsisinda bildigin it.iki eller önde talimat dinler gibi.eyyyy istanbul sizin yatacak yeriniz varmi?
  • AlperAlper1 sa önce
    Bugün hdp olmasa hdpdeki pkklar chpde siyaset yapcaklar ve bu duruma hiç bir chplerden ses cikmaz bu ülkede hayin arıyorsan chp nin içinde okdar varki sayısı beli deyil ne yaziki ben milliyim diyenlerde bunlarin peşinden gidiyor
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    Buda çöpe atıldığından hala haberi yok kendini nimetten sanıyor...

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