Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olan ve cezaevindeki HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce, Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Kayyım atama kararlarının hukuka aykırı ve siyasi olduğunu iddia ederek PKK bağlantılarını görmezden gelen İnce, görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü, 26 Ağustos’ta ziyaret edeceğini duyurdu.

Ayağına gidecek!

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletin iradesi ve seçim sonuçları yok sayılarak hukuka aykırı siyasi bir kararla görevden uzaklaştırılan seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Türk’ü 26.08.2019 tarihinde saat 14.30’da Mardin’de arkadaşlarımızla birlikte ziyaret edeceğiz” dedi.

İmamoğlu da destek verdi

CHP’li İBB Başkan Ekrem İmamoğlu da, İçişleri Bakanlığı’nın HDP’li belediyelere kayyım atamasına karşı çıkarak PKK iltisaklı isimlere destek verdi. Bir “düğün için” Diyarbakır’a giden İmamoğlu’nun, şehirdeyken HDP binasına da ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi.