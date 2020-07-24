Muharrem İnce Cuma namazını bakın nerede kılacak
‘Davet gelirse giderim’ diyen ve partisi tarafından eleştirilen CHP’li Muharrem İnce’nin Cuma namazını Ayasofya’da kılması beklenirken Sultanahmet Camii’nde kılacağı bilgisi geldi.
Ayasofya 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor.
Ayasofya’da kılınacak ilk Cuma namazı öncesi CHP'li Muharrem İnce’nin de Ayasofya’ya gideceği iddia edilmişti. Yeniçağ’ın edindiği bilgiye göre İstanbul'a giden Muharrem İnce’nin Cuma namazını Sultanahmet Camiinde kılacağı öğrenildi.
Sultanahmet Camii’nde kılacak
Muharrem İnce Cuma namazı için İstanbul’a yola çıktı ancak namazı Ayasofya yerine Sultanahmet Camii’nde kılacak.
Diyanet İşleri Bakanı davet etti
Ayasofya’ya davet gelirse gidebilirim diyen Muharrem İnce’nin Diyanet İşleri Başkanı tarafından aranarak davet edildiği, Muharrem İnce’nin davete teşekkür ettiği ancak konunun siyasete alet edildiği için namazı Sultanahmet’te kılacağı öğrenildi.