  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Gündem

Muharrem İnce Cuma namazını bakın nerede kılacak

‘Davet gelirse giderim’ diyen ve partisi tarafından eleştirilen CHP’li Muharrem İnce’nin Cuma namazını Ayasofya’da kılması beklenirken Sultanahmet Camii’nde kılacağı bilgisi geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 11:37:00 -
Muharrem İnce Cuma namazını bakın nerede kılacak

Ayasofya 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor.

Ayasofya’da kılınacak ilk Cuma namazı öncesi CHP'li Muharrem İnce’nin de Ayasofya’ya gideceği iddia edilmişti. Yeniçağ’ın edindiği bilgiye göre İstanbul'a giden Muharrem İnce’nin Cuma namazını Sultanahmet Camiinde kılacağı öğrenildi.

Sultanahmet Camii’nde kılacak

Muharrem İnce Cuma namazı için İstanbul’a yola çıktı ancak namazı Ayasofya yerine Sultanahmet Camii’nde kılacak.

Diyanet İşleri Bakanı davet etti

Ayasofya’ya davet gelirse gidebilirim diyen Muharrem İnce’nin Diyanet İşleri Başkanı tarafından aranarak davet edildiği, Muharrem İnce’nin davete teşekkür ettiği ancak konunun siyasete alet edildiği için namazı Sultanahmet’te kılacağı öğrenildi.

Ahmet Hakan’dan Muharrem İnce’ye çok konuşulacak tavsiye! ‘Ben senin yerinde olsam…’
Ahmet Hakan’dan Muharrem İnce’ye çok konuşulacak tavsiye! ‘Ben senin yerinde olsam…’

Gündem

Ahmet Hakan’dan Muharrem İnce’ye çok konuşulacak tavsiye! ‘Ben senin yerinde olsam…’

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

O HERGÜN CUMA KILIYOR ZATEN

ORAYA KADAR ZAHMET ETMESİNE GEREK YOKTU. O HAFTADA BİRGÜN DEĞİL HERGÜN CUMA KILAN BİRİSİDİR.RAMAZANDA DENİZ KEYFİ YAPIP,İÇKİ İÇMESİ HARİÇ ÇOK DİNDARDIR KENDİSİ.
  • Yanıtla

İsmail

Sn. İnce yarında Ayasofya da cuma kılar. Nasıl olsa 15 yaşından beri her gün cuma namazı kılıyormuş. Günler bitmiyor ya.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı