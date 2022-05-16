Muharrem İnce çileden çıktı: Hay Allah belanızı versin

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?" iddialarına ilişkin Şaban Sevinç'e açıklamalarda bulunarak, "Hay Allah belanızı versin. Başka bir şey demiyorum" şeklinde tepki gösterdi.

Ekonomiye ilişkin bir metin hazırladığını ve bu metni tüm parti genel başkanları ile paylaşacağını söyleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP'ye de görüşme talebinde bulundu.

İnce'yi kızdıran iddia

İnce'nin talebine Bahçeli'nin geri dönüş yapması, "Memleket Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?" dedikodularını da beraberinde getirdi.

"Hay Allah belanızı versin"

Konuya ilişkin Şaban Sevinç'e açıklamalarda bulunan İnce, gelen eleştirilere şu yanıtı verdi:

Sayın Bahçeli diğer siyasi parti genel başkanlarından daha fazla bir nezaket gösterdi. Buna teşekkür etmek gerekirken, 'Bahçeli seni niye aradı, ne yapıyorsun, Cumhur İttifakı'na mı geçeceksin' diyorlar. Hay Allah belanızı versin. Başka bir şey demiyorum.