Muharrem İnce, CHP'yi yerden yere vurdu!

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterdiği Muharrem İnce CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. CHP yönetimini topa tutan İnce, ''Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunu bedelini ağır ödeyecekler'' dedi.

Muharrem İnce, "CHP kurultayında aday olacak mısınız?" sorusuna, "Delege isterse aday olurum" yanıtını verdi.

İnce, "Ben gidip bana imza verin demem. Ben oraları aştığımı düşünüyorum. Ben şunu savunuyorum. CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Siyasi partinin liderinin amacı da bir numaralı yönetici olmaktır. CHP Genel Başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır" şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı

İnce, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruya, "Ben grupbaşkanvekili olsaydım o tezkereye gönül rızası ile 'evet' derdim. Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyorum" dedi.

İnce, "Dış dünyanın algıladığı yanlış işler var. Askeri operasyonu devletimiz düzgün hazırlamış. Siyasi ayağını ihmal etmiş. Propagandasını yapamamış. Geçtiğimiz günlerde AB Parlamentosu'nda sosyalist milletvekilleri ile görüştüm. Herkes bize 'işgalci' diyor. Onlara şunu anlattım. '10 bin kilometreden gelen ABD'ye işgalci demiyorsunuz. Sınırlarımızda cereyan ediyor olay Türkiye güvenliğini sağlamak istiyor bize işgalci diyorsunuz.' dedim. Türkiye bu ayağını ne yazık ki eksik bırakmış" ifadelerini kullandı.