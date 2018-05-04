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Muharrem İnce çark etti: 'Kaçamaz'

Muharrem İnce, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının açıklandığı salonda birlikte kürsüye çıktığı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben "Hep söylediniz parti başkanından cumhurbaşkanı olmaz. Parti üyesinden cumhurbaşkanı olmaz. Ben de bu görüşünüze katıldım” dedi. Ancak İnce 3 Şubat 2018’deki CHP kurultayında "CHP'nin genel başkanı, doğal cumhurbaşkanı adayıdır, kaçamaz. Yok böyle bir şansı" demişti.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:32

 YENİAKİT.COM.TR -  Erken seçim kararıyla birlikte kıskıvrak yakalanan CHP ittifak arayışlarından da bir sonuç alamayınca tek çare olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun en büyük muhalifi Muharrem İnce’yi aday olarak gösterdi.

CHP’nin adayının açıklandığı salonda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kürsüye çıkan Muharrem İnce "Hep söylediniz parti başkanından cumhurbaşkanı olmaz. Parti üyesinden cumhurbaşkanı olmaz. Ben de bu görüşünüze katıldım. 24 Haziran'da Allah'ın izini milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerin değil, sadece bu salonda bulunanların değil. 80 milyonun herkesin AK Partililerin, MHP'lilerin, Kürtlerin, Türklerin, alevilerin, sünnilerin herkesin cumhurbaşkanı olmak için. Onun için 15 yaşında 79 ara seçimlerinde sokaklara afiş asmaya çıkmış ve 39 yıl CHP'nin rozetini taşımış biri olarak ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım ve rozetimi size emanet ediyorum." dedi.

KENDİ KENDİNİ YALANLAMIŞ OLDU

İnce aslında bu sözleri ile kendi kendini yalanlamış oldu. CHP’nin 3 Şubat 2018’deki 36. Olağan Kurultayı’nda kürsüye çıkıp söz alan Muharrem İnce"CHP'nin genel başkanı, doğal cumhurbaşkanı adayıdır, kaçamaz. Yok böyle bir şansı. 'Partiyi ben yönetiyim, ülkeyi başkası yönetsin.’ O zaman koltukta niye oturacaksın?" ifadelerini kullanmıştı.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:32
  1. Muharrem İnce
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. aday
  5. Cumhurbaşkanı
  6. seçim

YORUM YAZ

  • ibrahim aydemiribrahim aydemir1 sa önce
    Haci Muharrem millet vekilliginide elinden kaydirdi. Kemo acayip oyun oynadi ince ye. Garibanimi yem olarakkullandi.cumhurb. adayligina kemo niye aday olmadi? hic senin kafan calismiyormu kendi aday olmadigi yere seni niye aday gösterdi? bir düsün.partideki son süüni sen idin ve senide bu oyunla bertaraf etti. chp -simdi saf pkk-alevi partisi oldu.
  • FİKRİ ELALDIFİKRİ ELALDI1 sa önce
    ŞU YALANDAN YALANCI DÜNYAYA ÖLENMİ VAR BUNLARIN İŞİ İŞLEMİ TAVŞAN KAÇ TAI TUT TAZI TUTAMAZ İSE TAZIYI TAVŞAN TUTAR MİSALİ ,chp de ince dünde vardı bugün de var değişen yok
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    bu chp içinde doğru dürüst adam varmı acaba
  • SahinSahin1 sa önce
    Meherrem bugün cuma namazınagidecekmiş.Vallahi sasirdim.Tayyip erdoğan adamı nasıl imana getiriyor. Darısıkemal 'in başına.
  • SelimSelim1 sa önce
    Şimdiye dek aman bunlar başa gelmesin diye hep AKP ye oy verdik ama artık onlar da işin bokunu çıkarttı. Bugün bütün yolları kapatmışlar. İşe gidemedim sayelerinde. Bundan sonra kim gelirse gelsin zerre umrumda değil. Al birini vur ötekine hepsi anca kendini ve yandaşlarını düşünüyor milleti zerre düşünen yok.
  • AKINCIAKINCI35 dk önce
    parti başkanı benimdiyor40 yılkılıçdaroğlubirde utanmadandemokrasidenbahsediyorkazanamayacağını bildiğiiçin istifa etmiyorniyekoltuk gitmesin diye ince diyorgel benim koltuğukurtarbudur rüyalarındadenizinaltından tren gidecek arabagidecek gördülermiacep...
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Herhalde bu gerzekler15-20 yıl daha eski sistemle siyaset yapmaya devam edecekler! İdrak sorunu var mu avarellerde!
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