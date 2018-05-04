Muharrem İnce çark etti: 'Kaçamaz'

YENİAKİT.COM.TR - Erken seçim kararıyla birlikte kıskıvrak yakalanan CHP ittifak arayışlarından da bir sonuç alamayınca tek çare olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun en büyük muhalifi Muharrem İnce’yi aday olarak gösterdi.

CHP’nin adayının açıklandığı salonda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kürsüye çıkan Muharrem İnce "Hep söylediniz parti başkanından cumhurbaşkanı olmaz. Parti üyesinden cumhurbaşkanı olmaz. Ben de bu görüşünüze katıldım. 24 Haziran'da Allah'ın izini milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerin değil, sadece bu salonda bulunanların değil. 80 milyonun herkesin AK Partililerin, MHP'lilerin, Kürtlerin, Türklerin, alevilerin, sünnilerin herkesin cumhurbaşkanı olmak için. Onun için 15 yaşında 79 ara seçimlerinde sokaklara afiş asmaya çıkmış ve 39 yıl CHP'nin rozetini taşımış biri olarak ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım ve rozetimi size emanet ediyorum." dedi.

KENDİ KENDİNİ YALANLAMIŞ OLDU

İnce aslında bu sözleri ile kendi kendini yalanlamış oldu. CHP’nin 3 Şubat 2018’deki 36. Olağan Kurultayı’nda kürsüye çıkıp söz alan Muharrem İnce"CHP'nin genel başkanı, doğal cumhurbaşkanı adayıdır, kaçamaz. Yok böyle bir şansı. 'Partiyi ben yönetiyim, ülkeyi başkası yönetsin.’ O zaman koltukta niye oturacaksın?" ifadelerini kullanmıştı.

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