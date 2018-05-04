Muharrem İnce aday olur olmaz şova başladı!

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklanan Muharrem İnce, kürsüye çıkarak, "Tarafsız olacağım, size emanet ediyorum diyerek parti rozetini çıkarttı. İnce, "24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerin değil, 80 milyonun, herkesin, AK Partililerin, HDP'lilerin, MHP'lilerin, Saadet Partililerin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Tarafsız bir Cumhurbaşkanı olmak için rozetimi size emanet ediyorum" diye konuştu.



Muharrem İnce'nin açıklamalarından satırbaşları;



24 Haziran'da Allah'ın izni milletin izni ile Cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerin değil, sadece bu salonda bulunanların değil 80 milyonun herkesin Cumhurbaşkanı olacağım.

Muharrem İnce CHP rozetini çıkardı, Kılıçdaroğlu, İnce'ye Türk Bayrağı rozeti taktı.

(Erdoğan'a) Ben senden 5 ay daha kıdemliyim. Askere gitseydik, ben çavuş olurdum sen onbaşı.

Diyorsanız ki Muharrem İnce diploman var mı? O yeter mi? 8 dönemlik transkript var.