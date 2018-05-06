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Muharrem İnce açık açık tehdit etti!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk mitinginin TRT'de yayınlanmamasını bahane ederek TRT'yi açıkça tehdit etti.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:53
Muharrem İnce açık açık tehdit etti!

Yalova mitinginin ardından Balıkesir'e geçen CHP'nin cumhurbaşkanı adayıMuharrem İnce, "Bugün Yalova'da miting yaptık. Ben Yalova'da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur" dedi.

'ELEKTİRK FATURAMDAN PAY KESİYORSUNUZ'

Memleketi Yalova'da başlattığı seçim çalışmalarına, eşi Ülkü İnce'nin memleketi Balıkesir'de devam eden İnce, Erdek ilçesinde meydanda kurulan miting alanında vatandaşlara seslendi:

''Bugün Yalova'da miting yaptık. Ben Yalova'da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur. Hepimizin TRT fonundan paralarımız kesilir. O zaman CHP'lilerin, bizlerin elektrik faturalarından pay kesmeyin. Bugün daha haram etmiyorum.

'MİLLETVEKİLLERİYLE ORAYA GELİRİM, KAÇMAYIN SONRA'

''Baştan söylüyorum. Eğer bugün ki görüntüleri de görmezse hafta içi 130 milletvekiliyle TRT'ye geliyorum haberiniz olsun kaçmayın sonra.''

DAHA ÖNCE DE BASMIŞLARDI

Levent Gök'ün başını çektiği CHP Milletvekillerinden oluşan bir grup TRT Genel Müdürlüğü'nü daha öncede basmış ve  randevuları olmadığı halde Genel Müdür Şenol Göka'nın makamına girmeye çalışan milletvekilleri kapıyı kırma tehdidinde bulunmuştu. 


Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:53
  1. Yalova
  2. Balıkesir
  3. Muharrem İnce
  4. Cumhurbaşkanı Adayı

YORUM YAZ

  • UgurUgur44 dk önce
    Bi dene istersen incecik
  • Muhammed emin yağcıoğlu Muhammed emin yağcıoğlu 43 dk önce
    Bir yalova lı olarak sayın inceyi uyarıyorum bu kadar fazla atma daha dün ramazan ayında vefa salman la içki içmedin mi Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın mitingini görmedin toplama insanlarla hava atıyorsun. 25 haziranda magdur edebiyatı yapma.
  • HabibHabib23 dk önce
    Piç punkçı sen kimi tehdit ediyon lCiğerini sökeriz senin...
  • aliali22 dk önce
    adam haklı.
  • doğruya doğrudoğruya doğru44 dk önce
    Haksız mı?
  • AliAli25 dk önce
    Söz Şırnaktaki mitingi yayınlar
  • Harun Harun 37 dk önce
    Bu usulü terketmeleri olmazsa edep öğretilmeli,seve seve...sevdire sevdire
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