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Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure günü ne zaman son?

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? sorusu son zamanlarda arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Muharrem ayı bu sene 31 Ağustos Cumartesi günü başladı. Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" bu yıl 9 Eylül'de idrak edildi. Muharrem ayı, hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul görüyor. Muharrem ayı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure günü ne zaman son? İşte detaylar...

24 Eylül 2019 Salı 20:30
Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure günü ne zaman son?

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? sorusu son zamanlarda arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Muharrem ayı bu sene 31 Ağustos Cumartesi günü başladı. Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" bu yıl 9 Eylül'de idrak edildi. Muharrem ayı, hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul görüyor. Muharrem ayı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure günü ne zaman son? İşte detaylar...

Muharrem ayı ne zaman bitiyor?

Muharrem ayı bu yıl 31 Ağustos Cumartesi günü başladı. Aynı zamanda Hicri yılbaşı da olan Muharrem ayının birinci günü ile 1440 hicri yılından, 1441 hicri yılına girildi. Bu mübarek ay 29 Eylül'de bitecek ve Safer ayı başlayacak.

İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" bu yıl 9 Eylül'de idrak edildi.

Muharrem ayının önemi nedir?

Müslümanlık açısından birçok önemli olayın yaşandığı Muharrem ayında gerçekleşen ve bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açılmasını sağladı. Hz. Ömer'in halife olduğu dönemde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayıldı. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görüldü.

İslam dünyasında dönüm noktası sayılan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi ve hakka, hakikate, ilme, medeniyete yapılan yolculuk şeklinde ifade edilir. Hicret, Allah yolunda fedakarlığının ve kardeşliğin nüksettiği gündür.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 20:30
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