  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muhammet Emin Canik: Arjantin'de karantinada yeni bir yönteme geçildi

Gazeteci Muhammet Emin Canik, yeniakit.com.tr'de canlı yayında soruları cevaplandırdı. Canik, "Arjantin'de karantinada yeni bir yönteme geçildi." dedi.

2020-04-19 23:18:00 - 2020-04-19 23:50:56
Muhammet Emin Canik: Arjantin'de karantinada yeni bir yönteme geçildi

Dünyanın dört bir köşesinde koronavirüsle mücadele sürüyor. Güney Amerika kıtasının güney kesiminde, And Dağları ve Atlas Okyanusu arasında bulunan Arjantin’e uzanıyoruz. Koronovirüsle mücadelede Arjantin’de yaşanan son gelişmeleri Gazeteci Muhammet Emin Canik, yeniakit.com.tr’nin canlı yayınında anlattı.

Gazeteci Mehmet Özmen canlı yayında sordu, Anadolu Ajansı Arjantin Temsilcisi Gazeteci Muhammet Emin Canik oradaki gelişmeleri anlattı.

Koronavirüsün Arjantin'deki etkilerini anlatan Canik, "Karantinada yeni bir yönteme geçildi. Yarından itibaren 'yönetilen karantina' adı verilen bazı sektörler iş hayatına yine bazı kısıtlamalarla geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı