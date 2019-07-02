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Muhammet Demir, Medipol Başakşehir'de

- Turuncu-lacivertli kulüp, tecrübeli santrfor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

02 Temmuz 2019 Salı 14:21
Muhammet Demir, Medipol Başakşehir'de


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu Demir Grup Sivasspor'da geçiren Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki santrfor ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Muhammet için düzenlenen imza törenine üst yönetici (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Muhammet Demir'e 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Bursaspor, Gaziantepspor, Trabzonspor ve Sivasspor'da top koşturan Muhammet Demir, 168 lig maçında 40 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, geride kalan sezon 22 müsabakada 4 gol attı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:21
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