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Muhammed Salah'ın heykeli dehşete düşürdü! "Ronaldo'dan bile kötü"

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ürkütücü heykelinden sonra Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın da heykeli yapıldı. Fakat görenler "Bu heykel, Ronaldo'nun heykelinden bile kötü olmuş" dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:05
Muhammed Salah'ın heykeli dehşete düşürdü! "Ronaldo'dan bile kötü"

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın heykeli yapıldı.

Mai Abdel tarafından yapılan heykel, görenleri dehşete düşürdü. Görenlerin "Bu heykel, Ronaldo'nun heykelinden bile kötü olmuş" dediği heykelin akıbetinin ne olacağı ise merak konusu oldu.

Ronaldo’ya benzemeyen heykel, geçtiğimiz aylarda yenisi ile değiştirilmişti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:05
  1. Liverpool
  2. Muhammed Salah
  3. Mai Abdel
  4. Bu heykel
  5. Ronaldo'nun heykelinden bile kötü olmuş

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