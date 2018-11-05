Muhammed Salah'ın heykeli dehşete düşürdü! "Ronaldo'dan bile kötü"

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın heykeli yapıldı.

Mai Abdel tarafından yapılan heykel, görenleri dehşete düşürdü. Görenlerin "Bu heykel, Ronaldo'nun heykelinden bile kötü olmuş" dediği heykelin akıbetinin ne olacağı ise merak konusu oldu.

Ronaldo’ya benzemeyen heykel, geçtiğimiz aylarda yenisi ile değiştirilmişti.