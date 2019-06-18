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Muhammed Mursi Hakk’a yürüdü! Son nefesine kadar Siyonistlerin zulmüne boyun eğmedi!

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, duruşmaya çıktığı mahkeme salonunda Hak'ka yürüdü. Cesur bir dava ve siyaset adamı olan 67 yaşındaki Mursi, son nefesine kadar siyonistlerin zulmüne boyun eğmedi.

18 Haziran 2019 Salı 10:43

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

8 Ağustos 1951 tarihinde, Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiye iline bağlı Eladva köyünde dünyaya gelen Muhammed Mursi, duruşmasına katılmak üzere çıktığı mahkemede aniden fenalaşarak Hak'ka yürüdü. 

Muhammed Mursi, siyasi hayatına ideolojik bakımdan yakın olduğu Müslüman Kardeşler hareketi içinde başlamıştı. 2000 ve 2005 yılları arasında milletvekili olan Mursi, Müslüman Kardeşler'in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi. 2011 Mısır Devrimi'ne muhalif bir lider kimliği ile destek verdi ve 30 Nisan 2011 tarihinde Müslüman Kardeşler'in kurduğu, Özgürlük ve Adalet Partisi'nin başkanı seçildi.

Muhammed Mursi, 2012 Mısır Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yoğun bir kampanya yürüttü. İlk turda %25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da %51.73 oy alarak, 5. ama ilk kez halk oyları ile seçilen cumhurbaşkanı oldu.

2012–13 Mısır protestoları adıyla bilinen, 3 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleşen büyük gösteriler sonucu siyonist destekli Mısır Ordusu, askeri bir müdahale ile yönetime el koydu. Mursi ise darbeyi kabul etmediğini açıkladı ve yandaşlarına direnmelerini söyledi. Muhammed Mursi'nin gözaltına alındığı, ev hapsinde tutulacağı bildirildi.

Şehit Mursi, 16 Mayıs 2015 günü mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılırken, 16 Haziran 2015 tarihinde hakkında açılan "casusluk" davasından da müebbet hapse mahkum edildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:43
  1. Ankara
  2. Mısır
  3. Şarkiye
  4. Eladva
  5. Muhammed Mursi
  6. Müslüman Kardeşler
  7. Özgürlük ve Adalet Partisi
  8. idam cezası
  9. Mısır Ordusu
  10. Mısır Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
  11. Müslüman Kardeşler hareketi
  12. siyonist

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