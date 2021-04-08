Muhammed Emin Yıldırım kimdir, nerelidir? Muhammed Emin Yıldırım kitapları
Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde teravih namazının kılınmayacağını açıklamasını eleştirdi. Muhammed Emin Yıldırım, “Kongreleri yapar, lokantaları kapatırsanız, bazı şeyleri serbest bırakır, teravihlerin camilerde kılınmasını yasaklarsanız, bu büyük musibete karşı takınılması gereken tedbiri zayıflatır, onarılmaz yaralar açarsınız,” uyarısında bulundu. Peki Muhammed Emin Yıldırım kimdir? Muhammed Emin Yıldırım nereli? Muhammed Emin Yıldırım kitapları hangileri? İşte Muhammed Emin Yıldırım kitapları hayatı-biyografisi-özgeçmeşi.
Muhammed Emin Yıldırım, teravih namazının salgın nedeniyle camilerde değil de evlerde kılınması gerektiğini açıklayan Diyanet İşlerini eleştirdi. Muhammed Emin Yıldırım, “Kongreleri yapar, lokantaları kapatırsanız, bazı şeyleri serbest bırakır, teravihlerin camilerde kılınmasını yasaklarsanız, bir kesime ayrıcalık tanır, bir kesimi mahrum bırakırsanız, bu büyük musibete karşı takınılması gereken tedbiri zayıflatır, onarılamaz yaralar açarsınız…” dedi.
Muhammed Emin Yıldırım kimdir?
Muhammed Emin Yıldırım 1973 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Erzurum'da tamamladı. Örgün eğitimine devam ederken bir taraftan da medresede Arapça ve Temel İslami İlimler alanlarında dersler aldı. 1999 yılından sonra Mısır'da İslami İlimler ve Arapça üzerine 5 yıl boyunca çalışmalarda bulundu. Muhammed Emin Yıldırım yaklaşık 15 yıl boyunca Siyer alanında çalışmalarda bulundu ve bu çalışmalarını kurucusu olduğu Siyer Vakfı'nda devam ettirdi.
Muhammed Emin Yıldırım ihtisas alanı ile ilgili 200'ü aşkın TV ve Radyo programına katıldı ve sohbetleri yayınlandı. Halen kurucusu olduğu Siyer Vakfı'nda öğretim dönemi içerisinde muhtelif başlıklarda sohbetleri devam etmektedir. Muhammed Emin Yıldırım evli ve 3 çocuk babasıdır.
Muhammed Emin Yıldırım kitapları
Muhammed Emin Yıldırım’ın bazı kitapları şunlardır:
İnsani İlişkilerde İlahi Ölçü
Efendimiz’in Havarisi ve İhlas Abidesi Zübeyr B. Avvam
101 Cevapla Kur’an Nedir? - Muhammed Emin Yıldırım
Efendimiz’i Sahabe Gibi Sevmek
Eminü'l-Ümme - Ümmetin Emini Ebu Ubeyde B. Cerrah (r.a.)
Sahabe İklimi 4. Cilt
Sahabeyi Nasıl Anlamalıyız? (Ciltli)
Abdullah Olmak
Görev ve Yetkileri Açısından Hz. Peygamber (Ciltli)
Asr-ı Saadet'te Ticaret ve Tüccar Sahabiler