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Spor Muhammed bin Selman'dan Ronaldo'ya kanca
Spor

Muhammed bin Selman'dan Ronaldo'ya kanca

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cristiano Ronaldo'yu, geçen sene satın aldığı Newcastle United'da görmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 13:58:00 -
Muhammed bin Selman'dan Ronaldo'ya kanca

Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'ya teklif yapan ilk kulüp belli oldu.

Marca'nın haberine göre; Manchester United'ın Ronaldo ile yollarını ayırdığını resmen açıklamasından dakikalar sonra Newcastle United, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes ile temas kurdu ve teklif yaptı. Cristiano Ronaldo'nun bu teklifi, Dünya Kupası'ndan sonra değerlendireceği öğrenildi.

Cristiano Ronaldo, hangi kulübün teklifini kabul ederse etsin Ocak 2023'ten önce bir kulüp için sahaya çıkamayacak. Newcastle'ın teklifini kabul etmesi halinde ise 2 Ocak'ta yeni kulübü için oynamaya başlayacak.

Portekizli yıldızın adı, eski kulübü Real Madrid ile de anılıyor.

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