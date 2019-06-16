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Muhammed bin Selman'dan akılalmaz Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili, "Bu olayı siyasi olarak kullanmaya çalışan her kim olursa bunu durdurmalı ve adaleti sağlamak için mevcut delilleri Suudi mahkemesiyle paylaşmalı." dedi. Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr de, Kaşıkçı'nın cesedi hakkında Türkiye'den kendilerine bilgi vermediği iftirasını atmıştı.

16 Haziran 2019 Pazar 12:58
Muhammed bin Selman'dan akılalmaz Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da hunharca katledilmesinin ardından dünya kamuoyunun tepkisini çeken Suudi Arabistan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Türkiye arasındaki ilişki gerilmişti. Cinayeti aydınlatmak bir yana süreci yavaşlatan Riyad yönetiminden yaşananlarla ilgili bir açıklama geldi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Arap gazetesi Asharq al-Awsat'a konuştu. Gazetede bugün yayınlanan röportajda Prens Selman, “Kaşıkçı’nın ölümü çok acı verici bir suçtur. Bu olayı siyasi olarak kullanmaya çalışan her kim olursa bunu durdurmalı ve adaleti sağlamak için mevcut delilleri Suudi mahkemesiyle paylaşmalı” dedi.Selman’ın bu açıklaması hakkında Fransız haber ajansı AFP, “Selman isim vermeden Türkiye’ye seslendi.” ifadesini kullandı.

“Türkiye dahil...”

Kaşıkçı ve Türkiye hakkındaki bir soruya, “Kaşıkçı bir Suudi Arabistan vatandaşıydı ve bu yaşananlar kuşkusuz acı verici ve talihsizdir. Krallık bütün gerekenleri yaptı ve yargı süreci devam ediyor. Krallık’ta yargı bağımsız bir konumdadır. İki kutsal caminin ev sahibi olarak Türkiye de dahil bütün İslam ülkeleriyle güçlü bağlarımız olsun istiyoruz.” dedi.

Öte yandan Selman, bölgedeki bütün ülkelerle güçlü ilişkiler kurmak istediğini söyledi. Selman, “Ülkemizin güvenliğini ve istikrarını sağlamak istiyoruz ve ülkemiz ile birlikte İslam dünyasının çıkarlarına karşı olacak bir duruma düşmek istemiyoruz.” dedi.

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz 'Kaşıkçı' iftirası!

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:58
  1. İstanbul
  2. Muhammed bin Selman
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Türkiye

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