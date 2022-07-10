Muhallebili sürpriz tatlı tarifi: Hafif tatlı seviyorsanız bu sürpriz tatlı tarifi tam sizlik

Muhallebili Sürpriz Tatlı Tarifi İçin Malzemeler

Muhallebi için;

7 bardak süt

1 bardak + 2 yemek kaşığı un

7 yemek kaşığı şeker

2 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı nişasta

Süprizi için

1 paket Kemal paşa

Muhallebili Sürpriz Tatlı Tarifi Nasıl Yapılır?

Kemal paşalar için 4, 5 su bardağı şeker koyduğumuz tenceremizi ocağımıza alıp karamelize ediyoruz. Ardından karamelize olan şekerimize 5 su bardağı suyumuzu ilave edip kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan suyumuza Kemal paşalarimızı ekleyip şerbetini çekene kadar ara ara karıştırıyoruz. Şerbetini çeken Kemal paşalarımızı ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz.

Muhallebisi için vanilya ve tereyağı hariç diğer tüm malzemeleri süte ekleyip karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyoruz. Ardından vanilyaları ve tereyağını ekleyip ocaktan alıyoruz.

Fincanlarımızı ıslatıp (fincandan kolay ayrılması için) 3 kaşık muhallebiden dibine koyuyoruz.Üzerine 1 Kemal paşa koyuyoruz .Sonra tekrar muhallebiyle üzerini tamamlıyoruz. Bir- iki saat buzdolabında soğutuyoruz. Fincanları ters çevirip tatlımızı çıkarıyoruz ve hindistan cevizine buluyoruz.: Bayramda yapılacak en lezzetli ve yumuşak lokum gibi ağızda dağılan kavurma yapımı

Kavurma tarifi: Bayramda yapılacak en lezzetli ve yumuşak lokum gibi ağızda dağılan kavurma yapımı

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