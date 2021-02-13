Muhallebili revani nasıl yapılır? İftara uygun tatlı tarifi
Kolay revani tarifi | Leziz bir tatlıya kim 'hayır' diyebilir ki? Revani severler farklı revani tariflerine göz atıyor. Peki, muhallebili revani olur mu? Muhallebili revani tarifi | Revani nasıl yapılır? Tam ölçülü muhallebili revani tarifi
Revani nasıl yapılır? Leziz bir tatlı tarifi arıyorsanız; muhallebili revaniyi mutlaka denemelisiniz. İhtiyacınız olan biraz süt biraz irmik ve bolca emek…
Muhallebili revani tarifi
Malzemeler:
Keki için:
- 3 adet yumurta
- Yarım su bardağı şeker
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 paket kek
Muhallebisi için:
- 3 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı şeker
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı hindistan cevizi
Şerbeti için:
- 2,5 su bardağı şeker
- 3 su bardağı su
- Yarım limon suyu
Muhallebili revani nasıl yapılır?
Öncelikle işe şerbeti hazırlayarak başlamalısınız. Su ve şekeri ocağa alıp kaynatın. Şerbet kıvam alınca limonu ekleyip 5 dakika sonra ocağın altını kapatın ve şerbeti soğumaya bırakın.
Şerbetin ardından keki hazırlamaya başlayabilirsiniz.
Öncelikle yumurta ve şekeri çırpın.
Ardından diğer kek malzemelerini ekleyip karıştırın.
Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye keki boşaltın.
Keki 190 derecelik fırında pişirin.
Kek pişerken muhallebiyi hazırlamaya başlayabilirsiniz.
Vanilya hariç tüm malzemeleri bir tencereye alın.
Muhallebiyi iyice çırptıktan sonra ocağın altını açın.
Muhallebiyi sürekli karıştırarak pişirin.
Muhallebi kıvam alınca ocağın altını kapatın ve karışıma vanilyayı ekleyin.
Keki fırından çıkarın ve 15-20 dakika soğumasını bekleyin.
Keki tepsiden çıkarın ve ortadan ikiye düzgünce kesin.
Tepsinin içerisine kekin alt kısmını yerleştirin.
Ardından şerbetin yarısını tepsideki kekin üzerine gezdirin.
Muhallebiyi kekin ortasına yayın.
Kekin üst katını muhallebinin üzerine yerleştirin.
Şerbetin kalanını da kekin üzerine kepçe ile dökün.
Tatlınız oda sıcaklığına gelince buzdolabına yerleştirin.
Muhallebili revani 2-3 saat buzdolabında dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.