  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Muhallebili revani nasıl yapılır? İftara uygun tatlı tarifi
Kadın - Aile

Muhallebili revani nasıl yapılır? İftara uygun tatlı tarifi

Kolay revani tarifi | Leziz bir tatlıya kim 'hayır' diyebilir ki? Revani severler farklı revani tariflerine göz atıyor. Peki, muhallebili revani olur mu? Muhallebili revani tarifi | Revani nasıl yapılır? Tam ölçülü muhallebili revani tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-13 15:28:00 -
Muhallebili revani nasıl yapılır? İftara uygun tatlı tarifi

Revani nasıl yapılır? Leziz bir tatlı tarifi arıyorsanız; muhallebili revaniyi mutlaka denemelisiniz. İhtiyacınız olan biraz süt biraz irmik ve bolca emek…

Muhallebili revani tarifi

Malzemeler:

Keki için:

  • 3 adet yumurta
  • Yarım su bardağı şeker
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket kek

Muhallebisi için:

  • 3 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi

Şerbeti için:

  • 2,5 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • Yarım limon suyu

Muhallebili revani nasıl yapılır?

Öncelikle işe şerbeti hazırlayarak başlamalısınız. Su ve şekeri ocağa alıp kaynatın. Şerbet kıvam alınca limonu ekleyip 5 dakika sonra ocağın altını kapatın ve şerbeti soğumaya bırakın.

Şerbetin ardından keki hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Öncelikle yumurta ve şekeri çırpın.

Ardından diğer kek malzemelerini ekleyip karıştırın.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye keki boşaltın.

Keki 190 derecelik fırında pişirin.

Kek pişerken muhallebiyi hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Vanilya hariç tüm malzemeleri bir tencereye alın.

Muhallebiyi iyice çırptıktan sonra ocağın altını açın.

Muhallebiyi sürekli karıştırarak pişirin.

Muhallebi kıvam alınca ocağın altını kapatın ve karışıma vanilyayı ekleyin.

Keki fırından çıkarın ve 15-20 dakika soğumasını bekleyin.

Keki tepsiden çıkarın ve ortadan ikiye düzgünce kesin.

Tepsinin içerisine kekin alt kısmını yerleştirin.

Ardından şerbetin yarısını tepsideki kekin üzerine gezdirin.

Muhallebiyi kekin ortasına yayın.

Kekin üst katını muhallebinin üzerine yerleştirin.

Şerbetin kalanını da kekin üzerine kepçe ile dökün.

Tatlınız oda sıcaklığına gelince buzdolabına yerleştirin.

Muhallebili revani 2-3 saat buzdolabında dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

İftar için çorba tarifi | Sebze çorbası nasıl yapılır?
İftar için çorba tarifi | Sebze çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

İftar için çorba tarifi | Sebze çorbası nasıl yapılır?

Bugün ne pişirsem? Fırında ballı tavuk nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem? Fırında ballı tavuk nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem? Fırında ballı tavuk nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti
Gündem

Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti

Dün vefat eden Elazığ'ın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın bugün kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katı..
Ayasofya Camisi Baş İmamı'na linç kampanyası! HKP Prof. Boynukalın hakkında suç duyurusunda bulundu
Gündem

Ayasofya Camisi Baş İmamı'na linç kampanyası! HKP Prof. Boynukalın hakkında suç duyurusunda bulundu

Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın anayasa çağrısını çarpıtan çevrelerin Prof. Boynukalın'a yönelik linç kampan..
Teyit.org değerlendirdi: Mahir Ünal'ın sözleri cımbızlanmış
Medya

Teyit.org değerlendirdi: Mahir Ünal'ın sözleri cımbızlanmış

Teyit.org, AK Parti Genel Başkanı Mahir Ünal'ın TV5 canlı yayınındaki ifadelerinin bir kısmının servis edilerek hedef gösterilmesine ilişkin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay