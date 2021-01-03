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Kadın - Aile Muhallebili milföy tatlısı nasıl yapılır? | Kolay tatlı tarifi
Kadın - Aile

Muhallebili milföy tatlısı nasıl yapılır? | Kolay tatlı tarifi

Milföyle yapılan tatlı tarifleri | Milföy hamuru hanımların mutfaktaki işini bir hayli kolaylaştırıyor. Peki, milföyle kolay hangi tatlılar yapılır? | Muhallebili milföy nasıl olur? | Tam ölçülü muhallebili milföy tarifi

Yeniakit Publisher
2021-01-03 22:52:00 -
Muhallebili milföy tatlısı nasıl yapılır? | Kolay tatlı tarifi

Kolay olduğu kadar leziz bir tarif arıyorsanız; muhallebili milföy tarifini mutlaka denemelisiniz.

Muhallebili milföy tarifi

Malzemeler:

  • 8 adet milföy hamuru

Muhallebisi için:

  • 1,5 su bardağı şeker
  • 2,5 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı u
  • Yarım su bardağı nişasta
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım paket krem şanti

Sos için:

  • 1,5 su bardağı süt
  • Yarım paket çikolata sosu

Muhallebili milföy nasıl yapılır?

Milföy hamurlarının her bir dilimini 4 eşit parçaya bölün.

Hamurları yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve üzerleri kızarana kadar 180 derecelik fırında pişirin.

Bir tencereye tereyağı, vanilya ve krem şanti hariç tüm muhallebi malzemelerini alın.

Ocağın altını açık ve muhallebiyi karıştırarak pişirin.

Muhallebi pişince yaklaşık 5 dakika ılınmasını bekleyin.

Ardından tereyağı, vanilya ve krem şantiyi ekleyip mikserle karıştırın.

Bu arada pişen milföylerin arasını bıçakla kesin ve muhallebiden doldurun.

Milföyleri doldurduktan sonra

Süt ve çikolata sosunu karıştırıp pişirin.

Sosu milföylerin üzerine gezdirin.

Arzu ederseniz tatlıyı hindistan cevizi, fındık, badem ya da şekerlemelerle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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