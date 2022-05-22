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Siyaset Muhaliflerle konuşan Cüneyt Özdemir bombayı patlattı: Seçim hezimeti gümbür gümbür geliyor
Siyaset

Muhaliflerle konuşan Cüneyt Özdemir bombayı patlattı: Seçim hezimeti gümbür gümbür geliyor

Sosyal medya hesabından bomba niteliğinde paylaşımlarda bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir, muhalefetin ısrarla yaptığı hatalar nedeniyle bir kez daha hezimete uğrayacağını ve Başkan Erdoğan'ın seçimleri yine kazanacağını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 14:06:00 -
Muhaliflerle konuşan Cüneyt Özdemir bombayı patlattı: Seçim hezimeti gümbür gümbür geliyor

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.

Muhalefetin ısrarla yaptığı hatalar nedeniyle bir kez daha hezimete doğru ilerlediğini belirten Özdemir "Muhalif arkadaşların kibarlıklarından ya da çekindiklerinden söyleyemediklerini ben söyleyeyim; Muhalefet gümbür gümbür 1994 İstanbul Yerel Seçimlerindeki hezimete doğru gidiyor. Üstelik aynı hataları birebir yaparak" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olma konusundaki ısrarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı olduğunu aktaran Özdemir şöyle devam etti:

"Küçük hesaplar, kişisel kaygılar, 'ben'cillikler, organize olamamalar, yanlış adaylar ile seçime girmekte ısrar etmeler... 94 İstanbul seçimleri neredeyse Erdoğan'a armağan edilmişti. Şu anda da yapılan farksız değil. Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı Erdoğan'ın en büyük avantajı. Tıpkı 94 İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi doğru ve tek aday çıkartıldığında en az %10- %15 farkla alınabilecek bir seçim yanlış aday ısrarı nedeniyle ikinci turda bir kaç puanla Erdoğan'a yine yeniden hediye edilecek gibi gözüküyor..."

 

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