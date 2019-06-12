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Muhaliflerden flaş karar! ‘İkinci duyuruya kadar…’

Sudan'da muhalif göstericilere liderlik eden çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), 3 günlük grevin oldukça başarılı olduğu duyurdu ve ikinci duyuruya kadar sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldıklarını bildirdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:30
Muhaliflerden flaş karar! ‘İkinci duyuruya kadar…’

Sudan'da muhalif göstericilere liderlik eden çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), 3 günlük grevin oldukça başarılı olduğu savunularak, bu geceden itibaren ikinci bir duyuruya kadar sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldıklarını bildirdi.

Elde ettikleri başarının yönetimin sivillere devredileceğinin "açık bir işareti" olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sivil itaatsizlik tecrübesi, barışçıl direniş tarihinde ön sıralarda yer alacak. 3 günlük tarihi kararlılık boyunca sivil itaatsizlik ve grev, Sudan'ın tüm kentlerinde çok yüksek katılımla yerine getirildi. Bu benzeri görülmemiş sivil ittifak, askeri konseye, Sudan halkının gücü ve kudreti hakkında açık bir mesaj olmuştur. Birliğimiz ve barışçıllığımız kurtuluşa götüren yollarımız. 30 yıllık rejimin üzerimizden kaldırılması zorlu engelleri aşmayı gerektiriyor. Kırılmayacak bir irade ile bunun da üstesinden geleceğiz."

Askeri Geçiş Konseyi'nden (AGK) bugün yapılan açıklamada ise halkın sivil itaatsizlik çağrılarını reddettiği belirtilerek, günlük yaşam ve vatandaşın çıkarlarına zarar verecek çağrılara uymadığı için Sudanlılara teşekkür edilmişti.

Sudan'da neler yaşandı?

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran pazartesi sabahı başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 118'e ulaştığını aktarmıştı.

Son olayların ardından taraflar arasındaki müzakereler durdurulmuş, muhalefet kapsamlı sivil itaatsizlik ve siyasi grev kararı almış, askeri yönetim de 9 ay içinde genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:30
  1. Sudan
  2. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG)
  3. Askeri Geçiş Konseyi
  4. Ömer el-Beşir

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