Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı

Milli Ordu Sözcüsü Yusuf Hammud, İdlib’te savaşan gruplarla birlikte 100 bin kişilik düzenli ordu sistemine geçtiklerini söyledi. Fırat Kalkanı ve Afrin bölgelerinde kurulan 3 kolorduya ek olarak İdlib’te de 4 kolordu oluşumunun yakın zamanda gerçekleşeceğini kaydeden Hammud, bu birleşmenin kritik bir zamanda gerçekleştiğini, geç kalınmış olmakla birlikte devrim niteliği taşıdığına vurgu yaptı.

Şanlıurfa toplantısı sonrası Geçici Hükümet Başbakanı ve Suriye Milli Ordu Temsilcileri tarafından Fırat’ın Doğusu’na yönelik operasyona dair destek ve bölgeyi terörden temizleme konusunda kararlılık açıklaması yapıldı. PKK ve destekçilerine karşı "Türkiye’nin yanındayız" mesajı verildi.

Yeniden yapılandırma süreci hız kanzandı

İç savaşın ilk döneminde Suriye Ordusu’ndan ayrılarak muhalif saflara katılan subayların 2012-2013 döneminde kurduğu düzenli ordu yapılanması 2015 yılında fiilen sona erdi.

Tüm cephelerde yaşanan çözülme süreci ve 2015-2019 döneminde yaşanan kayıplar sonrası Türkiye’nin de desteği ile yeniden yapılanma faaliyetlerine hız verildi. İlk olarak 30 Aralık 2017 tarihinde Afrin ve Fırat Kalkanı bölgelerinde savaşan gruplar Ceyş el Vatani şemsiyesi altında birleştirildi.

Halep kırsalında savaşan grupların iştiraki ile kurulan çatı yapılanmanın komutanlığına General Heysem Afeysi getirildi. Eski Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa’nın 2019 yılı Temmuz ayında Suriye Geçici Hükümet Başbakanlığı’na seçilmesi ve Suriye savaşının önemli isimlerinden Selim İdris’in Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı olarak atanması ile muhalifleri tek çatı altında birleştirme faaliyetleri hız kazandı.

"Esed rejimi ve üşüşen terör yapılanmalarına karşı mücadele verebilmek adına birliktelik önemli"

Milli Ordu Sözcüsü Yusuf Hammud, ''Cephet el Vatani başta olmak üzere tüm gruplarla birleşme görüşmelerinin uzun zamandır devam ediyordu. Alınan karar ve mevcut birleşme devrimin geleceği açısından hayati önem taşıyor. Zalim Esed rejimi ve bölgeye üşüşen terör yapılanmalarına karşı çok daha etkin bir mücadele verebilmek adına bu birlikteliğin çok büyük önemi var. Her ne kadar geç kalsak ta bu proje başarı ile sonlandırıldı. Artık tek çatı altında düzenli ordu niteliği kazandık. Tüm ÖSO bileşenleri artık ortak emir komuta zinciri dahilinde savaşacak'' açıklamasında bulundu.

Milis grup yapılanmasından nizami orduya geçilecek

Savaşın ilk evrelerinde Suriye’nin Dostları üst yapılanması ile Esed karşıtı muhaliflere destek veren 80’i aşkın ülke 2015 sonrası büyük oranda desteğini PKK bölgelerine yönlendirdi.

İç savaşın başladığı 2012 ila 2015 dönemlerinde Suriye’nin yüzde 65’lik dilimini kontrol eden Esed karşıtı güçler, 2015-2019 aralığında kontrol ettikleri toprakların yüzde 45-50’lik diliminden çekilmek zorunda kaldı. Başta ABD ve Körfez ittifakının desteklerini PKK terör örgütüne kaydırması ve Rusya’nın Esed lehine savaşa dahil olması denklemi değiştiren ana unsurlar oldu. Türkiye’nin öncülük ettiği ve 30 Aralık’ta ilan edilen Milli Ordu projesini müteakib İdlib’te savaşan Dera, Kuneytra, Humus, Guta ve Halep’ten sürgün edilen muhaliflerin de katılımı ile 29 Mayıs 2018 günü İdlib’te Cephet el Vatani Liltahrir çatı yapılanması ilan edildi. Bu iki oluşumla birlikte Esed karşıtı düzensiz gruplar ilk defa komuta kademesinde profesyonel askerlerin bulunduğu nizami ordu yapılanmasına kavuştu.

Şanlıurfa toplantısında ilan edilen Milli Ordu çatısı altında yer alan İdlib ve Halep merkezli önemli gruplar ise şu isimlerden oluşuyor:

Halep-Afrin-Fırat Kalkanı ÖSO yapılanmaları:

Ecnad Eşşam, Ceyş Enuhbe, ceyş Elahfad, liva Semerkand, liva El muntasır Billah, liva Sultan Muhammed Fatih, Firkat Elhamza, Liva Elmutasım, Elcebhe Eşşamiye, Liva Asifet Eşşimal, Ahrar Eşşam, Ceyş Eşşimal, Tecamu Festakim, Meclis Mare Elaskeri, Ahrar Eşşarkiye, Ahrar Eldiyar, Liva Eltasi, Liva Ahfad Salahaddin, Liva Meşal Temo

İdlib-Cebhe el Vataniye Liltahriri Oluşturan Gruplar:

Faylak Eşşam, Özgür İdlip Ordusu (Ceyş İdlib el Hür), 1. Sahil Tümeni (Fırkat el Sahiliyye el Ule), 2. Sahil Tümeni (Fırka el Sahiliyye el Saniye), 1. Piyade Tümeni (Fırkat el Muşat Elule), Hareket Ahrar El Şam, Ceyşü Alhrar, Sukur Eşşam, Tecamu Dimaşk, Ceyş Ennasır, Ceyş El Nuhbe, Ecceyş Essani, Liva Şüheda Elislam Fi Dareya, Liva Elhürriye, 23. Tümen (Fırka 23)