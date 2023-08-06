Muhalifler Ekrem’den umudu kesti! Korkaktan başkan olmaz

Sebahattin Ayan İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirmek için gizli toplantılar yapan, partinin fosilleşmiş isimleriyle bir araya gelip, “vekaletçi genel başkan” formülünü dillendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ikircikli tavrı, kendisine bel bağlayan parti için muhalefette büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Zoom toplantılarını organize eden muhalif kanadın ikiye bölündüğü, “korkaktan genel başkan olmaz” diyerek Ekrem İmamoğlu’na alternatif isim arayışına girildiği bildirildi. Siyaset bilimciler ve gazeteciler, iktidara gelme umuduyla her türlü kirli ittifakta yer alan CHP yönetimi ve parti içindeki taht oyunlarını Akit’e değerlendirdi.

Zafer anıtı dikemez

Siyaset Bilimci Mustafa Albayrak, şunları dile getirdi: “İmamoğlu ve hizipçi ekibi için söylenecek en iyi söz, ‘Korkaklar zafer anıtı dikemezler’ olmalı bence. Cumhurbaşkanımız hep öyle der. CHP’de başarısız bir genel başkan var. Ve bu ismin en büyük başarısı 12 seçimdir hezimete uğramasına rağmen koltuğunu korumak. İmamoğlu başarılı bir isim değil ama şartlar Kılıçdaroğlu’nun aleyhine. Parti içi muhalefet sinsi sinsi çalışıyor. Ama adam kendisinin lider olduğuna dahi inanmıyor ki. Bir türlü ‘ben adayım diyemiyor. Üstelik CHP’nin büyük hezimetinde o da pay sahibi. İBB’de yönetici olarak çok kötü bir imtihan veriyor. 4.5 sene de İstanbul’u mahvetti. Sürekli gelişip büyümesi gereken bir şehirde öncesine göre ne daha iyi? Metrolar, metrobüsler yanıyor, arıza veriyor, yolda itekleniyor. Belediye işçileri, çalışanları memnun değil. Bir sürü örgüt elemanını İBB’ye doldurduğu için soruşturma üstüne soruşturma açılıyor. Şimdi hangi işi başardı ki CHP Genel Başkanlığına giden yolda başarılı olsun.”

Erdoğan'ı taklit ediyor

İmamoğlu’nun Erdoğan’ın İBB başkanlığı dönemini taklit etmek istediğini belirten Albayrak, şöyle devam etti: “İmamoğlu mağduriyetten beslenmek istiyor. Erdoğan’ın 28 Şubat döneminde yaşadığı zulmün bir benzerinin kendisine yapıldığını iddia ediyor. Besleme medyası ve ekibi de bu rol üzerinden senaryo çiziyor. Başkan Erdoğan belediyeciliğinin ilk döneminde 7 tane baraj yaptırdı. İstanbul’un su sızdıran, pislik saçan bütün su borularını değiştirdi. Beş bin kilometre İstanbul içerisinde su borusu değiştirdi. Ama Sayın İmamoğlu, İstanbul’da bir çivi bile çakmamıştır. Rahmetli Kadir Topbaş’ın başlattığı metro projelerini dahi yürütemiyor. Birçoğunu molozla dolduruyor. Ve bu isim bir güç tarafından CHP Genel Başkanlı koltuğuna düşünülüyor. O gücün de ne kadar büyük bir çaresizlik içinde olduğu açıkça ortaya çıkıyor.”

Sinsilikle lider olunmaz

Seçimlerin 6’lı masa tarafından kaybedilmesi süreci büyük bir çöküşü beraberinde getirdiğini söyleyen gazeteci yazar Şükrü Sak, şunları ifade etti: “Seçimler biteli iki aydan fazla oldu, o günden bu yana muhalefet cenahında cadı kazanı kaynamaya devam ediyor! CHP içindeki fitne kazanını kaynatan klikler, seçimlerdeki yenilginin bütün faturasını Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na kesmeye çalışıyorlar! CHP yandaşı medyadaki birçok gazeteci-yazar, ‘sinsilikle’ lider olunamayacağını belirterek İmamoğlu’nun CHP içinde, ‘saman altından su yürütmeye’ çalışmasının ahlâkî olmadığını ifade ediyorlar! Siyasette dürüstlük, ilkeli olmak gibi kavramları ise artık ağzına alan kalmadı! Yenilenme ve değişim çağrıları bile ‘zooomlanarak’ yapılıyor; Korkarak, gizlice, sinsi yöntemlerle… Peki neden?.. Çünkü, CHP Genel Başkanlık koltuğuna göz diken İmamoğlu kliği, bunu başaramazsa, İBB koltuğunun da altından kayacağını biliyor.

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“Korkusuz korkak”

“Bu arada seçimlerde Kılıçdaroğlu’nu göklere çıkaran, yağcılıkta sınır tanımayan bazı CHP yandaşı gazetecilerin, yenilgi üzerine Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurmaya başlamaları da yaşanan rezilliğin öbür yüzü. Böyle gazeteci ve siyasetçilerden dürüst ve ilkeli olmalarını beklemek, balığın kavağa çıkmasını ummak gibi bir abes. CHP’de iki aydır, değişim ve yenilenme çağrıları altında yaşanan, birbirinin kuyusunu kazma çalışmalarında, herhangi bir siyasi ilke ve dürüstlük aramak boşuna! Aklımıza, Kemal Sunal’ın ‘Korkusuz korkak’ filmi geliyor ister istemez; CHP’li Ekrem İmamoğlu da ‘korkuyor’ ama ‘cesurmuş gibi’ yapıyor!”