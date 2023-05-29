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Medya Muhalif yazar böyle hizaya geldi! Heh şunu bileydin koçum
Medya

Muhalif yazar böyle hizaya geldi! Heh şunu bileydin koçum

Yeniakit Publisher
2023-05-29 12:48:00 -
Muhalif yazar böyle hizaya geldi! Heh şunu bileydin koçum

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, 28 Mayıs'ta yediği halktan yediği tokadın ardından muhalif seçmene sağduyu çağrısı yaptı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, 28 Mayıs'ta yediği halktan yediği tokadın ardından muhalif seçmene sağduyu çağrısı yaptı. Muhaliflerin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini belirten Balbay, özeleştirilerde de bulunduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yeni bir mücadele dönemi başlıyor. Kılıçdaroğlu’nun dün gece yaptığı değerlendirme de ayrıca yankılanacaktır. Bizim genel bakışımız şu cümlelerde vücut buluyor: Bu ortamda en büyük lüks, karamsarlıktır. Böyle bir lüksümüz yok! Halkın daha geniş kesimlerini kazanma yöntemleri bulmak gerekir. Aynı şeyleri yaparak, aynı koşullarda yarışarak farklı bir sonuç elde etmek mümkün değildir. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun bir yanı yoldur!"

 
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