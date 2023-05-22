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Gündem Muhalif şair Özdemir İnce'den skandal sözler: Kur'an'da başörtüsü yok! Türkiye'de Peçe takamazsın
Gündem

Muhalif şair Özdemir İnce'den skandal sözler: Kur'an'da başörtüsü yok! Türkiye'de Peçe takamazsın

Yeniakit Publisher
2023-05-22 01:31:00 -

Katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim'de başörtüsüne ait bir ayet olmadığı söyleyen şair Özdemir İnce, Türkiye'de kimsenin peçe takamayacağını, bu gibi adetlerin kültürü değiştirmeye yönelik zorbalıklar olduğunu söyledi.

14 Mayıs'ta ağır br hezimet yaşayan muhalif kesim, muhafazakarları hedef almaya devam ediyor. 24 Mayıs ikinci tur seçimi öncesinde iyice saldırganlaşan muhalif camianın önde gelen isimleri bu kez türban ve peçe takan kadınları hedef aldı.

Namık Koçak'ın Forum Hafta Sonu programına katılan şair Özdemir İnce, alışverişte yaşadığı bir olayı anlattı.

Girdiği mağazada peçeli bir kadınla karşılaştığını belirten İnce, Türkiye'de kimsenin peçe takamayacağını söyledi.

"Türkiye'de peçe taşıyamaz kimse"

İnce şöyle konuştu:

"Kur'an-ı Kerim'de türbana ait bir ayet yoktur. Söyleyenler yalan söylüyor. Ben pek alışverişe gitmem. Dün alışverişe gittim. Bir mağazaya girdim, çıkıyorum bir adam çıktı. Yanında bir kadın, siyahlar giymiş, peçe... Türkiye'de peçe taşıyamaz kimse.
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Efendim eşitlik... Eşitliğe falan girmiyor. Bizim kültürümüzü değiştirici bir zorbalıktır. Bizim kadınlarımız Müslüman değilken de sonra da yüzlerini örtmediler. Şimdi bunlar saçma sapan şeyler..."

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