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Medya Muhalif medyada kavga! 'Halk TV bir operasyon kanalıdır'
Medya

Muhalif medyada kavga! 'Halk TV bir operasyon kanalıdır'

Yeniakit Publisher
2023-06-19 20:56:00 -

Enver Aysever, CHP'nin kanalı Halk TV'nin siyaseti dizayn etmeye çalıştığını ve dolayısıyla 'operasyon kanalı' olduğunu iddia etti.

Seçim sonrası muhalefetteki değişim kavgası medyada da kendini gösteriyor.

Medyada CHP'yi açıkça destekleyen muhalif isimler, bu kapsamda kendilerine yakın isimleri parlatırken karşı oldukları isimleri ise acımasızca eleştiriyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açıkça muhalefet eden gazeteci Enver Aysever, muhalif camiayı karıştıracak sert açıklamalarda bulundu.

"Halk TV'de işe alımları Murat Ongun yapıyor"

Bir dönem kendisinin de ekranlarına çıktığı Halk TV'yi ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'u hedef alan Aysever, açtı ağzını yumdu gözünü.

Halk TV'ye 'operasyon kanalı' diyen Aysever, tüm işe alımları ise Ongun'un yaptığını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Halk TV bir operasyon kanalıdır"

Aysever, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Halk TV’de birkaç kişinin değil çok önemli işe alımları Murat Ongun yapıyor. Böyle bir ahlak var mı? Hadi çıkıp hayır desinler. Yalan desinler, dava açsınlar konuşalım. Ne dedik; Halk TV bir operasyon kanalıdır dedik. Halk TV’de operasyonlar daha radikal devam ediyor. Siyaseti dizayn edecekseniz buyrun siyasete.

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