Muhalif medyada ganimet paniği! İktidar medyasında raks etmeye başlayanlar kimler?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 28 Mayıs seçimlerinde kaybetmesine oynadıkları Erdoğan kazanınca derin bir çöküntü yaşayan CHP yandaşı medyanın bugünlerde yine telaşlı olduğuna dikkat çekti. “Bu kez heyecanlarının sebebi 31 Mart'ta CHP'nin yerelde cukkalı büyükşehirleri kazanması. Bu başarının gelecekteki CHP iktidarının habercisi olduğuna inanıyorlar. Hâliyle fon medyası piyasası hareketli. Yeni yeni haber kanalları kuruluyor. Hatta iktidar medyasında bu yeni döneme hazırlık yapmak için raks etmeye başlayanlar var. Meslektaşlarına ‘Yeni döneme uyum sağlayamayan kaybeder’ diyerek yatırım tavsiyesinde bulunanlar da” bilgisini veren Altınok, “Muhalif medyada ganimet paniği” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“28 Mayıs seçimlerinde kaybetmesine oynadıkları Erdoğan kazanınca derin bir çöküntü yaşayan CHP yandaşı medya bugünlerde yine telaşlı.

Bu kez heyecanlarının sebebi 31 Mart'ta CHP'nin yerelde cukkalı büyükşehirleri kazanması. Bu başarının gelecekteki CHP iktidarının habercisi olduğuna inanıyorlar.

Hâliyle fon medyası piyasası hareketli. Yeni yeni haber kanalları kuruluyor. Hatta iktidar medyasında bu yeni döneme hazırlık yapmak için raks etmeye başlayanlar var. Meslektaşlarına "Yeni döneme uyum sağlayamayan kaybeder" diyerek yatırım tavsiyesinde bulunanlar da...

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Ne var ki fondaş medyanın gözü dönmüş durumda. Pastayı kimseyle paylaşmaya niyetleri yok. Öyle ki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ekranlardan açık açık ayar veriyorlar.

Geçen gece de bir CHP kanalında, aynı saatlerde başka bir televizyona röportaj veren Özel'i yerden yere vuruyorlardı.

Kendileri gibi CHP yandaşları dururken Genel Başkan nasıl olurmuş da Habertürk gibi hükümete yakın bir kanala çıkarmış. Daha önce CHP'yi eleştirmiş gazetecilerle yan yana gelirmiş. Böyle iş mi olurmuş? Özel'in bu kadar kibirli olacağı hiç akıllarına gelmezmiş!

Evet, ekip İmamoğlu'nun ekibi. Özel'in diyalog açılımının, meşruiyeti Avrupa'da arayan İmamoğlu'nun önünü kesmek için bir hamle olduğunu düşünüyorlar. Ama dertleri İmamoğlu'nun siyasi bekasından ziyade muhalefetin ganimetinden alacakları pay.

Nagehan Alçı'yı otobüsüne aldı diye İmamoğlu'nu nasıl linç ettiklerini hatırlamıyor musunuz?”