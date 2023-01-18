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Medya Muhalefetteki o partiden Kılıçdaroğlu'na olay tepki: Erdoğan'a "Delikanlı ol" diyor! Asıl kendisi biraz delikanlı olsun
Medya

Muhalefetteki o partiden Kılıçdaroğlu'na olay tepki: Erdoğan'a "Delikanlı ol" diyor! Asıl kendisi biraz delikanlı olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya dahil etmek istediği Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde, ilginç bir yazı yayınlandı. Masadan ret yiyen Hüseyin Baş'ın has adamı Hacı Gaydan, Kemal Kılıçdaroğlu'na "İki kez ittifakta anlaştığın BTP'yi son anda neden yok saydın?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 11:33:00 -
Muhalefetteki o partiden Kılıçdaroğlu'na olay tepki: Erdoğan'a "Delikanlı ol" diyor! Asıl kendisi biraz delikanlı olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya dahil etmek istediği Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde, ilginç bir yazı yayınlandı. Masadan ret yiyen Hüseyin Baş'ın has adamı Hacı Gaydan, Kemal Kılıçdaroğlu'na "İki kez ittifakta anlaştığın BTP'yi son anda neden yok saydın?" diye sordu. "Delikanlı ol diyorsun ya Sayın Erdoğan'a. Sen de delikanlı ol ve bunların yanıtını ver!" ifadelerini kullanan Gaydan, bomba etkisi oluşturacak söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Biz partizan değiliz.

Her şeyi çok net ve tarafsız olarak resmediyoruz.

Bugünkü muhalefet, Cumhuriyet tarihinin en kötü muhalefetidir.

(...) Ve son sözüm şudur: CHP tabanı Atatürkçüdür. Cumhuriyet değerlerine bağlıdır.

Bu temiz ve sağlam tabanın en büyük kamburu, bugünkü Genel Başkan Sn. Kılıçdaroğlu'dur.

Eğer iktidar çok kötü ise, sen iyi olacaksın.

Helallikten sıkça bahseden Sn. Kılıçdaroğlu'na hatırlatırım. İki kez ittifakta anlaştığın BTP'yi son anda neden yok saydın?

Kimden veya kimlerden telefon aldın?

Neden çekindin?

6'lı Masa'nın en büyüğü olan sen, kimlerden çekiniyorsun ki, bir kere daha BTP'yi yok saydın?

"Delikanlı ol" diyorsun ya Sn. Erdoğan'a.

Sen de delikanlı ol ve bunların yanıtını ver!"

 

 

 

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Yorumlar

volkan akçay

iktidar için güzel bir şey yazamadığınızdan, dikkat ediyorum yandaş medya sürekli millet ittfakını bozmak peşinde. çünkü yandaş medyada biliyor, millet ittifakı bozulmazsa cumhur ittifakı asla bu seçimi kazanamaz.
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