Muhalefette şimdi de bunun kavgası çıktı! Can Ataklı, CHP’lilere "şaşkınlar" deyip bu çağrıyı yaptı

Çarşının iyice karıştığı muhalefette, amigo gazeteciler de kavgaya dahil oldu. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Meral Akşener’in “pişmanlık” adı altında yaptığı açıklamaları çok sert sözlerle eleştirdi. Ataklı, yazısında özetle şunları kaydetti:

“İYİ Parti başkanının masayı devirmesi, İYİ Partililerin ağırlıklı biçimde Erdoğan’a oy verdiklerinin anlaşılmasının ve en sonunda Meral Akşener’in “pişmanlık” adı altında yaptığı açıklamalarla bu gerçeği itiraf etmesini (…) bir kenara koymayacağız.

(…) Kılıçdaroğlu eleştirilebilir, istifası da istenebilir.

Ama yaşadığımız bu gerçekleri hiç dile getirmeden adeta bir linç kampanyası açmak hem siyasete hem de CHP’ye ağır hasar verir.

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Artık şaşkın CHP’lilerin oturup sağduyu ile düşünmesinin zamanı gelmiştir.”