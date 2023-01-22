Muhalefette çok büyük kavga çıktı! Vaziyet alın, bu defaki çok fena

Hem Altılı Masa içinde hem de CHP çevresinde kıran kırana bir adaylık kavgası yaşandığını, CHP'liler ısrarla Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verdiğini söyleseler de ne Akşener'in ne de İmamoğlu'nun bu kavgadan vazgeçmediğinin çok açık olduğunu belirten Mahmut Övür, "ABD ve İngiltere'deki son Türkiye karşıtı yayınların çoğalması tesadüf değil. Büyük oranda tercihleri, kendilerine en yakın isim İmamoğlu'nun Altılı Masa'nın adayı olması. Gerçi ince hesap yapan İngilizler hâlâ gül gibi bir adayda ısrar ediyorlar ama kaba saba ABD'lilerin tercihi daha etkili olacak gibi. Bu sürecin sürprizi hiç şüphesiz Kılıçdaroğlu olur" dedi. Övür, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Altılı Masa'daki aday yarışı artık sokağa da indi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, defalarca kendisini "Dilimde tüy bitti" diye uyaran genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na inat, "Ben de adayım" diyerek yeniden Anadolu turuna çıktı.

CHP'liler, daha doğrusu CHP içindeki "Kemalciler" şaşkın, buna karşı Ekremciler ve İP'liler bayram havasında.

Bu kavganın bitmediği belliydi. Akşener'in Saraçhane operasyonu, siyasi afiş çıkartması İmamoğlu'nun Anadolu turuyla sokağa yansıyor ve bir adaylık mücadelesine dönüyor.

Öyle ki CHP'liler beklese de İmamoğlu, Daday'da tek satır Kılıçdaroğlu'ndan söz etmiyor. Sadece kendisini anlatıyor:

"Şimdi ben hem İstanbul'umuzun hem de ülkemizin, milletimizin, bütün milletimizin kalbine girmek istiyorum. Bütün partilerin oyunu aldım. 'Allah'ım' diyorum, 'en mutlu insanım'."

Kılıçdaroğlu kıskandı mı bilmiyorum, İmamoğlu şarkı bile hazırlatmış.

"İmamoğlu halkın yürekli sesi, Eğilmez başı, Gençlere örnek..."

Bu tablo Altılı Masa'da işlerin daha da karıştığını gösteriyor. Bu yüzden seçim tarihi açıklanmasına rağmen aday açıklanamıyor.

CHP'DE DERİN KAVGA

İmamoğlu Daday'dayken, Kılıçdaroğlu önce Akşener'le görüştü, sonra da Parti Meclisi'ni topladı. CHP kulislerinde o toplantında "adaylık kararı" aldıracağı konuşuluyordu.

Ama herhalde Akşener'le görüşme iyi geçmedi ki, CHP Parti Meclisi toplantısı hem kısa sürdü hem de adaylık kararı alınmadı.

Bu kavganın bir boyutu da İstanbul CHP ilde yaşandı. Halen fiili olarak il başkanlığını sürdüren Canan Kaftancıoğlu, il yönteminde İmamoğlu'na yakın, akrabası Ufuk İnan dahil Gökmen Güneş ve Eser Şenay'ı kızak göreve atayarak gerilimi yükselten bir adım attı.

İmamoğlu da buna tepki olarak Tuzla'da katıldığı bir açılışta bütün belediye başkanlarını kürsüye davet ederken Kaftancıoğlu'nu davet etmedi.

Tabii iş bununla da kalmadı, kavga sosyal medyaya sıçradı. İlk tepki de Ekremci Odatv'den geldi:

"CHP İstanbul'da deprem, Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu operasyonu."

Kaftancıoğlu da bu haberi "karşı operasyon" olarak niteliyor ve şöyle diyordu:

"Odatv hangi operasyonun parçası bilmem ancak partimize dair bildiğim bir şey var ki o da CHP il yöneticileri kişilere değil fikirlere yakın olurlar. Fikirlerinin temelini de partili kimlikleri oluşturur."

Benzer bir Kemalci-Ekremci kavgası da fondaş televizyonlardan Halk TV ile Cadde TV arasında yaşandı. Halk TV, Altılı Masa'da Abdullah Gül'le görüşen siyasilerden söz edince, cevap Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'ın Cadde TV'sinde Serdar Akinan'dan geldi. Akinan, Halk TV'nin sahibiyle ilgili çok sansasyonel bir iddia ortaya attı.

KÜRESELCİLERİN TERCİHİ

Gördüğünüz gibi hem Altılı Masa içinde hem de CHP çevresinde kıran kırana bir adaylık kavgası var. CHP'liler ısrarla Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verdiğini söyleseler de ne Akşener'in ne de İmamoğlu'nun bu kavgadan vazgeçmediği çok açık.

Doğal olarak küreselciler ve medyaları da vazgeçmiş değil. ABD ve İngiltere'deki son Türkiye karşıtı yayınların çoğalması tesadüf değil. Büyük oranda tercihleri, kendilerine en yakın isim İmamoğlu'nun Altılı Masa'nın adayı olması. Gerçi ince hesap yapan İngilizler hâlâ gül gibi bir adayda ısrar ediyorlar ama kaba saba ABD'lilerin tercihi daha etkili olacak gibi. Bu sürecin sürprizi hiç şüphesiz Kılıçdaroğlu olur."