Muhalefetle çözülmezse millî iradeyle çözülecek

Sözde helalleşme çağrıları üzerinden mütedeyyin kesimden oy devşirmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimden önce ortaya attığı, azgın azınlığın ve fondaş medyanın ise “laikliğe aykırılık” bahanesine sığınarak karşı çıktığı “başörtüsüne özgürlük teklifi” bir defa daha muhalefetin ayağına takıldı.

Seçim sonrası katıldığı partisinin ilk grup toplantısında muhalefete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım” teklifini yinelerken, Erdoğan’ın sözleri sonrası paniğe kapılan zillet medyası muhalefetin başörtüsü üzerinden köşeye sıkıştırıldığı yalanını savurdu. Bir defa daha samimiyet testinden geçen 6’lı masanın dindar ortaklarından ise çıt çıkmadı.

Başörtüsü sorun olmaktan çıksın

Seçimden önce zaten özgür olan başörtüsü için Meclis’e 3 maddelik kanun teklifi verdikleri halde, başörtüsünü anayasal güvence altına alacak teklife karşı çıkan 6’lı masa müdavimlerine önceki gün partisinin ilk grup toplantısında bir kez daha seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım” sözleriyle çağrısını yinelerken, Erdoğan’ın sözleri sonrası paniğe kapılan zillet medyası, “muhalefete kıskaç planı” manşetiyle, ittifak ortaklarının başörtüsü üzerinden köşeye sıkıştırıldığı şeklinde kirli bir manipülasyona imza attı.

Seçim öncesi sözde “laikliğe aykırı” olduğu gerekçesiyle değişiklik teklifine ‘hayır’ oyu vereceğini deklare eden CHP ve azgın azınlığın açıklamalarını görmezden gelen ve “referandum” ihtimaline karşı çıkarak, “Yapma Sayın Erdoğan, başörtüsünü referanduma götürme. Bu onur sembolünü rakamlara kurban etme” diyen Ahmet Davutoğlu ve ortakları ise Erdoğan’ın önceki günkü çağrısı sonrası başını kuma gömerek sessizliğe büründü. Başkan Erdoğan’ın yaptığı başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifini gazetemize değerlendiren 28 Şubat’ın başörtüsü mağdurları, “Meclis’e CHP listesinden giren 6’lı masanın dindar ortakları samimiyet testinde” görüşünde birleşti.

Büyük bedeller ödendi

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Önce İnsan Derneği Başkanı Nuray Canan Songür, başörtüsü yasağının tekrar gündeme gelmemesi için atılacak en önemli adımın ‘anayasal güvence ile altına alınması olduğunu’ daha önce de söylediğini hatırlatarak, “Başörtüsü yasağı onlarca yıl, bir şekilde yürürlükte kaldı. Binlerce kadının sosyal hayatta yaşadığı zorluklar ve ödedikleri büyük bedeller tarihe geçti. Türkiye’de kara bir dönem yaşandı. Hepimizin tanık olduğu, birebir yaşadığı durumlara şahit olduk. Bu, partiler üstü bir konu. Bir insan hakkı ihlali söz konusu. Artık başörtüsünün anayasal güvence altına alınması şart. Özellikle hiçbir siyasi partinin inisiyatifine bırakılmaması gerekiyor. Büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir ülkede bu konunun halen gündeme gelmesi bir Müslüman olarak beni çok üzüyor. Şimdi artık bir turnusol gibi özgürlüklerden bahseden tüm siyasi partilere, AK Parti bunu sunacaktır. Umarım istenilen düzenlemeler yapılır. Sonuçta bu yasağın mimarı bir siyasi parti var. Siyasi görüşü farklı olduğu halde başörtüsü konusunda CHP ile eşleşen kişiler de var. Çok uzun yıllar olduğu gibi laiklik karşıtı bir tutum olduğunu düşünüp karşı çıkanlar da olacak. Bu yüzden başörtüsü ile yapılması gereken yasal düzenlemeler, geçmişte yaşanılan sıkıntılara bakarak mutabakatla çözülmesi gerekiyor. O yüzden bu değişim Meclis’teki partiler için bir samimiyet testi görevi görecektir” ifadelerini kullandı.

Muhalefet üzerine düşen yapmazsa millet yapacak

28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas ise, 28 Şubat darbesi ile muhafazakâr kesime yaşatılan zulmün en önemli ve ana simgesinin ‘başörtüsü zulmü’ olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: “Türkiye yüzyılı hedefimizde bu darbe izlerinden tamamen kurtulmamızın yolu, milletin meclisinde başörtüsünü anayasal güvence altına alarak bu meseleyi açılmamak üzere tarih sayfalarına gömmektir. Bu niyetle o süreci en ağır bedeller ödeyerek geçirmiş olan başörtüsü mağduru ve mazlumlarını temsilen 28 Şubat Öğrenci Derneği olarak, bu konuda halkın iradesiyle mecliste bulunan tüm yetkililere bu tarihi sorumlulukta üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz. Bu düzenlemenin geçmesini, Meclis’te bulunan partiler için bir samimiyet testi olarak görüyoruz. Gelin ülkemizi bu darbe izlerinden tamamen kurtaralım. Aksi halde başörtüsü sorunu muhalefetle olmazsa milletle çözülecek” dedi.

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